En la sociedad de fomento se siguen brindando dos cursos que son provistos por el municipio: uno de tejido a crochet y otro de bordado mexicano.

La sede fomentista funciona en un espacio cedido por la Biblioteca Manuel Belgrano, en Siria 385, y si bien quisieran contar con un lugar propio, por el momento solamente cuentan con un terreno en Dorrego y Rioja cedido por la empresa Cirigliano. No obstante, se les hace difícil poder construir algo allí.

Sobre la participación vecinal, Ricardo Carballo señala: “Estaría bueno que se arrimaran muchos vecinos y participaran de alguna manera. No hay mucha predisposición para apropiarse de la sociedad de fomento y ver qué se puede hacer o para proponer acciones. Este es un barrio tranquilo, no es muy activo, tal vez porque el hecho de contar con todos los servicios básicos, hace que parezca que no hace demasiada falta este tipo de trabajo”.