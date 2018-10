Taller sobre tasas

La Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ) y la Federación Agraria Argentina, Filial Junín organizan un taller de “Reordenamiento de tasas municipales”, a realizarse hoy, a las 8.30, en el aula magna de Unnoba (Roque Sáenz Peña 456).

En razón de haber presentado en el Concejo Deliberante los proyectos de Consorcio Vial de Productores y Derogación de Tasa de Guías y Marcas, las entidades mencionadas anteriormente llevarán a cabo un taller a cargo de profesionales del ámbito nacional para debatir al respecto.

El doctor Bernardo Cane, máster en Agro negocios, ex presidente de Senasa, ex secretario de Desarrollo Sustentable de la nación y ex director de Ganadería de la provincia de Buenos Aires se referirá al proyecto de Derogación de guías y marcas.

Por su parte, el licenciado Daniel Binando, magister en Administración Pública y actual secretario de Economía del Municipio de Tandil se referirá al Proyecto de Consorcio vial de productores.