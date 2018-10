Destacan la diplomatura en Planificación Sucesoria cursada en la Delegación local

Hoy, con motivo de celebrarse el Día del Escribano, la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires dieron a conocer el accionar desarrollado durante el corriente año.

Entre las actividades desarrolladas en el 2018, vale mencionar la celebración de convenios de colaboración con los municipios de General Arenales y Junín para la celebración de escrituras sociales de la ley 24.374, más conocida como la Ley Pierri.

Asimismo las capacitaciones en Propiedad Horizontal, Planimetría, Sociedades Acciones Simplificadas (SAS), Firma electrónica y firma Digital, Blockchain y criptomonedas.

Diplomatura

Vale destacar que en la sede de la entidad están desarrollando una diplomatura en Planificación Sucesoria que tiene una duración de un año. “Nos sentimos orgullosos por esto, ya que cuenta con una gran cantidad de inscriptos incluso notarios y abogados de la provincia de Santa Fe lo que nos demuestra la voluntad de capacitarnos para brindar respuestas a todas las inquietudes de la sociedad, máxime con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, expresó la notaria María Paula Velilla, a diario Democracia.





Notarios destacados

En las 40 Jornadas Notariales Bonaerenses celebradas en Necochea en noviembre de 2017, los notarios Marcela Muscariello, de Junín; Paula Etchart de la ciudad de Rojas y Walter Schmidt de la ciudad de Vedia, presentaron un trabajo titulado “La función del notario en la constitución de una SAS”, cual fue premiado por su calidad académica.

Asimismo en las 33° Jornadas Notariales Argentinas celebradas en Bariloche en septiembre último los notarios Sebastián Cosola de esta ciudad y Walter Schmidt recibieron el primer premio por el trabajo presentado titulado ”Coexistencia de dos mundos: El impacto del mundo digital en el ordenamiento jurídico”.

“Teniendo en cuenta que las jornadas son nacionales, haber obtenido el primer premio a nivel país me enorgullece también contar con colegas que tienen el más alto nivel en temas tan importantes y actuales como la firma digital, blockchain, criptomonedas, contratos inteligentes, su utilización y su armonización con el Código Civil y Comercial de la Nación”, señaló la notaria Velilla.

“Ellos nos asesoran, ayudan y capacitan a todos los colegas para que el notariado esté a la vanguardia en la utilización de las nuevas tecnologías prestando un servicio mejor y más efectivo a la sociedad, acorde a las demandas de los nuevos tiempos, redefiniendo así la función notarial teniendo como misión principal el servicio al ciudadano”, manifestó.

Asesoramiento gratuito

El 3 de noviembre próximo está previsto, tal como lo vienen haciendo desde hace años, las Jornadas Nacionales de Asesoramiento gratuito, en la cual año a año se incrementan las consultas.

Cabe destacar, que en estas jornadas, cualquier persona puede acercarse a la Delegación para poder preguntar sobre trámites que tiene pendientes o que desee realizar, donde será atendido y asesorado gratuitamente en forma exclusiva y privada por un escribano. “Desde ya invito a toda persona que tenga alguna duda a que venga este día a la Delegación”, dijo Velilla.

A beneficio

La presidente de la Delegación acotó que para el 15 de octubre habrá un acto cultural de música folclórica, en la ciudad de Vedia, a beneficio de la Cooperadora del Hospital del Partido de Leandro N. Alem.

Junta Ejecutiva

La Junta Ejecutiva de la Delegación Junín para el período 2018-2020 está compuesta por:

Presidente: Not. María Paula Velilla.

Vice-presidente 1º: Not. Walter César Schmidt.

Vice-presidente 2º: Not. Sebastián Justo Cosola.

Secretaria: Not. Cecilia Cuitiño.

Prosecretario: Not. Nicolás César Maspoli.

Tesorero: Not. Hernán Itoiz.

Protesorero: Not. Fernando Agustin Pino.

Vocales: notarios Natalia Blasi Bucciarelli, Leandro Carlos Castaños, Delia María Miranda, Lidia Rossi y Gloria Beatriz Voda.

Vocales suplentes: notarios Ignacio Daniel Fioramonti, Agustina Kelly, Estela Susana Luis y Gabriela Verna.