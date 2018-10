Destacaron que el programa Alimentario Escolar "es óptimo en calidad nutricional"

Con la presencia de autoridades educativas, representantes de las escuelas, representantes gremiales, concejales, consejeros escolares y los legisladores Juan Fiorini y Laura Ricchini, el Municipio presentó los resultados del funcionamiento del programa Alimentario Escolar que administra la comuna desde el 2017.

El intendente Petrecca, destacó el “desafío que significó hacernos cargo del servicio”, debido a la importancia que tiene el mismo.

"Desde el primer día de nuestra gestión quisimos que todos los actores, que toda la comunidad se comprometiera con la educación y por ese caminos comenzamos a trabajar y cuando vi lo que pudimos lograr sentí un gran orgullo, porque no se trata solo de poner un plato de comida a un niño, se trata de una verdadera política nutricional que va más allá y que busca mejorar la calidad de vida de los niños, con más educación, más salud, más deporte", explicó en sus palabras iniciales.

"Cuando desde Provincia se nos propuso ser uno de los 12 municipios en administrar este servicio, aceptamos y fuimos más allá, creamos un observatorio nutricional, un equipo administrativo para poder llevar adelante el servicio, invertimos en las cocinas de las escuelas, por más de 3 millones de pesos y todo esto, lo llevamos adelante junto al personal de cada escuela, las cocineras, las auxiliares, las maestras y los directivos. El desafío es que tenemos que seguir trabajando con cada niño y su familia que necesita del Estado, mediante un plan integral", aseveró.

Detección de casos

La licenciada Marisa Ferrari, Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, dijo: "Hoy quisimos compartir con quienes trabajan todos los días en las escuelas e instituciones de la comunidad los resultados y los desafíos que tenemos por delante con la implementación del Servicio Alimentario Escolar. Hoy podemos decir que sabemos cuántos chicos son beneficiarios de este servicio, cuál es la situación nutricional de cada uno y poder acompañar a cada uno de ellos y sus familias que lo necesitan, porque sabemos que un nene bien alimentado tiene más posibilidades de aprendizaje y eso le da otra oportunidad para la vida".

Liliana Urbieta, nutricionista e integrante del equipo municipal que trabaja en la implementación del SAE en Junín, destacó que "hoy se trabaja con un marco que baja desde Provincia que tiene metas nutricionales, según la edad de los chicos y sobre esa metas, elaboramos un menú que respeta los gustos y hábitos de los niños de Junín. Hoy el servicio es óptimo en calidad nutricional y cubre la mayor meta nutricional que el niño necesita".

Sara Vozzi, nutricionista e integrante del equipo explicó que en 2017 se realizó un relevamiento nutricional, midiendo peso y talla de cada chico.

“Con esa información y junto a las trabajadoras sociales, comenzamos a detectar los casos graves, conocer sus realidades junto a las familias y así poder intervenir y derivar a los centros de salud de cada chico para que este reciba el tratamiento acorde y de esa manera mejorar su calidad nutricional", destacó.

“Un cambio del 90%”

Julio Miguenz, secretario general de ATE en Junín participó de la presentación y se refirió a la puesta en marcha del servicio: "La valoración que hacemos del Servicio Alimentario Escolar hoy es positiva, desde hace muchos años represento a los trabajadores de auxiliares de la educación, he visto que el servicio ha cambiado en un 90%, mejorando la calidad de los alimentos y las condiciones de las cocinas de las escuelas”.

Si bien destacó que “siempre hay cosas para ajustar, hoy hay un contacto directo con las autoridades y el resultado es positivo, hoy los chicos comen productos de primera marca y alimentos muy variados que les permiten completar sus necesidades nutricionales".

Liliana Casella, auxiliar de educación de la Escuela 10 de Saforcada, contó que "si bien no soy cocinera, si he estado en la cocina con anterioridad y he de destacar como muy valorable la situación que se está dando ahora. Anteriormente los chicos solo comían polenta con carne picada y hoy la comida es excelente y de primera calidad, eso es lo que veo todos los días en nuestra escuela".

"Mejorar la calidad"

El Senador Juan Fiorini destacó: “Desde el primer día y gracias a la decisión de la Gobernadora María Eugenia Vidal de duplicar el presupuesto por niño por día de $6.30 en el 2015 a $12,60 en el 2016, y de ese punto a $21.68 en el 2018, se pudo mejorar la calidad de los alimentos, y acondicionar las cocinas donde se preparan los platos diarios”.

A esto, se le sumó “la decisión del Intendente Pablo Petrecca de armar un equipo exclusivamente dedicado a este programa, que todos los días realiza un seguimiento detallado, y atiende de forma personalizada las necesidades de cada establecimiento”.

Fiorini remarcó que “lo más importante aún es la creación de un equipo de profesionales que trabajó al lado de cada alumno, haciendo un acompañamiento nutricional y social individualizado, que nos permitió conocer a cada niño, para luego implementar intervenciones que contribuyan a lograr un crecimiento y desarrollo óptimo”.