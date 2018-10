La juninense Mercedes Velilla y una nueva lección de esfuerzo y superación

Mercedes Velilla, la joven juninense que en el año 2006 se convirtió en la primera egresada del nivel secundario con síndrome de down, noticia que Democracia publicó en su edición del 31 de diciembre de ese año, hoy es instructora de Zumba y como si eso fuera poco, fue seleccionada para representar a la ciudad en una clase especial que tendrá lugar este sábado 6 octubre en Carmen de Patagones y a la que concurrirán participantes de distintos lugares del país.

Democracia dialogó con la joven de 31 años que no deja de sorprender por su esfuerzo y que vuelve a ser un ejemplo de superación.

“Es un sueño”

Para Mechi, como la conocen sus amigos y familiares, bailar es una pasión y acceder a esta master class de zumba es como un sueño.

“Hace mucho que voy a Zumba, primero fui alumna de Alejandra Lacio y me ofreció ser instructora, así que hice una master class en Chivilcoy”, relató.

De ese modo comenzó a desempeñarse como instructora y hoy se dedica de lleno a eso, dando clases de lunes a jueves.

“Está bueno porque es como un sueño para mí y significa un paso adelante. Voy a viajar con seis instructoras más. Me siento una más”, relató Mechi, feliz.

Sobre su futuro, no tiene dudas: “Voy a dedicarme y a perfeccionarme más para seguir dando clases”.

Representar a Junín

Alejandra Lacio, profesora de danzas y quien acompañará a Mechi en el viaje, manifestó: “Estamos muy contentos con que pueda representarnos en algo que para ella es un verdadero sueño. Es un orgullo para Junín y para todas estas personas que tienen la capacidad de amar por sobre todas las cosas”.

La titular de la Dirección para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Junín, Karina Sánchez, destacó que “es muy importante que ‘Mechi’, como todos la conocemos, nos represente afuera de Junín porque tiene que ver con personas de nuestra ciudad que son protagonistas de sus vidas y que son reconocidas por lo que hacen”.

En el caso de Mercedes, Sánchez remarcó “es una persona con discapacidad que no triunfa por su condición, sino por sus cualidades y ese es el mensaje que siempre buscamos transmitir en el área”.