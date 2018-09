Parejas y De la Fuente irán por Comercio e Industria

Luego del llamado a la unidad realizado a través de un comunicado por parte del presidente de Comercio e Industria, Diego Ruiz y que fuera desestimado por la agrupación que lideran los empresarios Ricardo de la Fuente y Marcelo Tapia que conforman la lista que competirá junto a la que compone la gestión actual, aún no se definió la convocatoria a elecciones en la entidad que serán un hecho histórico ya que nunca antes se habían presentado dos listas.

Diego Ruiz dijo a Democracia que “Raúl Parejas será el candidato que se presentará en la lista oficial, mientras que Ricardo de la Fuente, lo haría por la lista 2”.

Por su parte, De la Fuente explicó: “Nosotros somos un grupo de más de cuarenta personas y me han ofrecido encabezar la lista como presidente. Falta definir secretario”, estimó.

En otra oportunidad, el empresario había destacado a Democracia la importancia de que hubiera elecciones y mayor participación.

“Surge un grupo de gente que tenemos ganas de trabajar de otra manera, y no me parece mal que haya elecciones”, había expresado el candidato de la nueva lista que buscará un lugar en la entidad de calle 25 de Mayo.

Raúl Parejas, el candidato propuesto por la actual gestión es propietario de librería Rucci y conforma actualmente parte de la Comisión Directiva de Comercio e Industria.