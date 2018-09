Un juninense, en la Escuela de Negocios de Harvard

Desde el 1 de septiembre último, el juninense Joaquín Romero se encuentra realizando una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos.

El joven de 29 años, comenzó su carrera académica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) donde estudió Ingeniería Industrial, allá por 2007 y luego decidió ampliar su enfoque profesional y personal.

Antes de viajar a Buenos Aires, cabe destacar que cursó el nivel secundario en la Escuela Normal de Junín hasta los 17 años.

Durante la carrera de grado en Capital Federal, de cinco años de duración, “en el medio hice un intercambio académico en Bélgica y me recibí en 2012. Empecé mi carrera profesional trabajando en Toyota en la planta de Zárate”, encargado de la mejora continua de los procesos de producción, explicó Romero en diálogo con Democracia.

“En 2014 empecé un máster en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella para darle un foco más de negocios a mi carrera y en 2015, habiendo terminado esos estudios, pasé a ser Jefe de producto en Toyota”, recordó. En esa etapa, tuvo a cargo la estrategia comercial de seis modelos de vehículos, entre ellos las pick up Hilux y SW4.

Tras dos años en Toyota, en 2017 le propusieron ir a trabajar a Mercado Libre en un puesto de Planeamiento para mejorar la experiencia de compra de los usuarios de toda Latinoamérica. “Ahí decidí postularme para estudiar una Maestría en Administración de Empresas (MBA, en Estados Unidos”, comentó.

“Tuve que rendir dos exámenes: uno de management que piden la mayoría de las universidades del mundo para hacer el posgrado y otro de inglés. Luego de rendirlos, decidí aplicar a ciertas universidades entre las cuales estaba la Escuela de Negocios de Harvard”, indicó.

Cabe destacar que aplican 11 mil personas de todo el mundo, luego llaman a 6 mil a una entrevista, de la cual terminan entrando 900. “Yo soy uno de ellos”, remarcó. “El proceso es largo: tenés que escribir un ensayo sobre tu vida y por qué creés que vas a agregar valor en la Universidad. Luego tenés una entrevista de 30 minutos en la cual te preguntan sobre tu currículum y evalúan tu capacidad de argumentar”, expresó el ingeniero.

“Después de la entrevista, en un mes y medio me dieron el resultado de que estaban adentro. A mí me lo dieron en marzo y arranqué el posgrado ahora en septiembre. Somos nueve argentinos los que entramos. En la clase son 900 personas de todo el mundo con un gran porcentaje de americanos”, concluyó.