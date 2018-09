Los números de la pobreza generaron polémica entre oficialismo y oposición

Tras la publicación esta semana de las cifras de la pobreza en la Argentina, que asciende, según el Indec, a 11 millones de habitantes -cifra que equivale al 27,3% de la población, por lo que alrededor de 750 mil personas cayeron en esa situación en el primer semestre, Democracia dialogó con funcionarios y dirigentes de los principales espacios políticos de Junín, quienes mostraron divergencias en relación a las causas y el origen del incremento.

Además, la indigencia aumentó en la primera mitad del año del 4,8% al 4,9% de la población con lo que alrededor de 100.000 personas pasaron a integrar ese conglomerado de quienes apenas tienen recursos para alimentarse.

Los datos divulgados por el organismo estatal reflejan el impacto de la devaluación, la suba de precios y la fuerte corrida cambiaria que sufrió el país a partir de abril, aunque también son compensados por un primer trimestre favorable.



Fiorini: “Nuestra gestión partió de 32.2% de pobreza”

Juan Fiorini, senador bonaerense por Cambiemos, afirmó a Democracia: “La nueva medición de pobreza, tal cual se había anticipado desde el Gobierno, está causada por las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando. Pero que no se esté escondiendo este dato, a pesar de que no es bueno, significa que estamos progresando como país y que entendemos que la verdad es el único camino. Hoy podemos confiar en el Indec”.

Y el legislador juninense agregó: “Nuestra gestión partió de 32.2% de pobreza, y la habíamos bajado hasta llegar a 25,7%. En esta oportunidad, volvimos a subir a 27.3%”.

“El objetivo de este gobierno sigue siendo el mismo que el del primer día: bajar la inflación y reducir la pobreza”, remarcó.

Traverso: “Más empobrecidos que antes”

Gustavo Traverso, senador por Unidad Ciudadana, afirmó a este diario: “Mi opinión fue siempre la misma. Hablar de pobreza a través de un número realmente me parece fuera de cualquier lógica. La pobreza es un estado, una forma en la que se está viviendo, y nosotros entendemos que la calidad de vida de los argentinos, en estos últimos dos años y medio, ha caído estrepitosamente, no solo en términos de ingreso, porque la plata no alcanza para nada, la caída brutal de los salarios y las jubilaciones hace que uno pueda consumir menos bienes y servicios que antes”.

Y amplió: “No es que la pobreza aumentó por un número estadístico, la realidad nos indica que uno cuando camina la calle, cuando va a un barrio, cuando va a una fábrica, cuando se entrevista comerciantes, docentes, pymes, trabajadores ve que todos están empobrecidos, más empobrecidos que antes, porque tienen menos recursos para satisfacer sus necesidades. Y cuando las necesidades son de alimentos, ya tenemos que hablar de indigencia, porque no solo ha crecido la pobreza, también creció la indigencia, y esto es lo más triste de todo, porque la Argentina es un país rico, y sobre todo rico en alimentos, y no poder garantizarles a los argentinos la comida es realmente un disparate de un neoliberalismo que lo único que ha hecho es concentrar la riqueza en pocas manos; lo que hay es una enorme cantidad de argentinos que viven mucho peor que hace dos años y medio atrás”.

Mazzutti: “Se agravaron las necesidades”

Lautaro Mazzutti, concejal por Unidad Ciudadana y presidente del PJ de Junín, afirmó a Democracia: “Este gobierno ha profundizado con su política económica la pobreza, tuvimos datos del Observatorio Económico y Social, que indican que uno de cada tres juninenses están por debajo de la línea de pobreza, y hay datos del Indec que van en el mismo sentido. Es un dato muy preocupante, venimos de un paro general con un acatamiento y una movilización muy importante, no solo sindical, sino de toda la comunidad, como nunca se había visto en Junín, y el Gobierno no está escuchando el reclamo, no está viendo la realidad. El propio gobierno reconoce que el ajuste va a ser cada vez más grande, situación que tiene que ver con las exigencias del Fondo Monetario, por lo que el panorama es desalentador”.

Y ejemplificó: “Se nota un agravamiento de las necesidades en los barrios, vemos –como hacía mucho tiempo que no se veía en Junín- a los chicos con las zapatillas rotas, pidiéndote zapatillas para poder jugar, muchísimos clubes tienen que agrandar el servicio de merienda luego de los entrenamientos y de los partidos. Y la gran preocupación es el pago de las facturas de luz, que van desde 10 mil a 60 mil pesos, por eso hemos ingresado un proyecto en el Concejo Deliberante para que se exima a las entidades deportivas del cobro de la tasa de alumbrado público, que es el 18% dentro de las facturas de luz, esperemos que el oficialismo nos acompañe”.

Aguiar: “Es estricta responsabilidad de este gobierno”

Santiago Aguiar, referente económico del Frente Renovador, afirmó: “En la primera parte de 2016, la Argentina termina en el primer semestre con una pobreza cercana al 30%, que tiene que ver con la fuerte devaluación de comienzos de 2016 y probablemente con alguna herencia del gobierno anterior, la última parte de 2015, donde probablemente hayan empeorado las condiciones laborales, pero en el último semestre de 2016 la pobreza empezó a descender, y a fines del año pasado el gobierno de Macri se jactaba de haber descendido a 25 puntos la pobreza, pero en el último dato del primer semestre de este año vuelve a aumentar. Y lo más llamativo de esto es que todavía queda todo el segundo semestre de este año, que es lo más complicado. Por eso creo que nada tiene que ver la herencia, de los picos de pobreza se descendió en 2017, por lo que estos niveles de pobreza son estricta responsabilidad de este gobierno. Pero el dato preocupante no es el 27% del primer semestre, sino lo que queda del segundo semestre, gran parte de la devaluación, de la pérdida del poder adquisitivo y de la actividad se va a dar en esta segunda parte del año, que se van a conocer en marzo. Los analistas calculan que ya hoy estamos en un 30% de pobreza como estuvimos en 2016”.