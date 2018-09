Avanza la obra del Complejo San Martín

Ante el avance que vienen teniendo las obras en el complejo San Martín, el intendente Pablo Petrecca, junto al subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, recorrió el lugar para supervisar los trabajos.

Cabe destacar que la primera inauguración fueron los baños del lugar que se refaccionaron a nuevo y se equiparon con los servicios de agua potable y cloacas -con los que no contaba-. También, se cambió la instalación eléctrica y se construyó un baño para personas con discapacidad. Ahora se continúa trabajando en las aulas nuevas, un auditorio para 150 personas y en las diferentes dependencias para que este lugar sea funcional para la gran cantidad de niños, jóvenes y adultos que disfrutan del complejo todos los días.

Al respecto, el Subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo sostuvo que "es una gran puesta en valor en un lugar muy importante como el complejo San Martín por donde pasan 500 chicos todos los días para realizar alguna actividad física. Esto es darle valor al predio, al deporte y la educación física. Nos pone muy contentos y orgullosos poder recorrer la obra y ver cómo avanza. Es algo que no se ve desde la Av. de Circunvalación pero que por dentro es muy funcional. También destacar que uno de los pilares de nuestra gestión es la obra pública para que el deporte pueda seguir creciendo".

Además, agregó que "la educación física viene de la mano del ámbito escolar y no tenían un lugar físico donde poder hacer también la parte teórica. Ahora lo podrán hacer en este lugar y acá estará el programa La escuela sale del aula que es una de las alternativas más importantes que llevamos adelante. También vamos a traer a este lugar todas las capacitaciones que vienen a Junín y que brindamos mensualmente. Ahora como Municipio tenemos nuestro lugar y eso lo podrán aprovechar todos los vecinos. Por las características de la obra vamos a poder desarrollar una gran cantidad de actividades".

Por su parte, Petrecca manifestó que "este es un lugar simbólico para los juninenses, por donde pasan cientos de chicos todos los días. En este lugar vamos a vincular dos pilares fundamentales como la educación y el deporte. El compromiso por la educación a la cual adherimos desde el primer día en la gestión, como así también la escuela sale del aula. Esto permitirá tener un espacio físico en donde poder hacer otras actividades y seguir vinculado con la educación. Es una obra muy importante y que nos llena de orgullo. Esto permitirá que muchos más chicos estén más tiempos contenidos, con actividades y con los profes".

"Este lugar tiene diferentes espacios como aulas, auditorios que podrán ser utilizados por todos los vecinos. Ver cómo crece el complejo San Martín y cómo se integra, es algo espectacular. Estamos muy contentos desde la gestión porque cuando hablamos de deportes, decimos inclusión. Habrá más chicos contenidos, con amigos y profesores. Es un combo muy importante en donde tenemos que seguir invirtiendo porque siempre fue un eje fundamental en la gestión. Para nosotros la educación siempre fue una prioridad y por tal motivo seguimos invirtiendo en dicha temática", dijo Petrecca.

Para finalizar, expresó que "la obra es majestuosa con una gran variedad de lugares para hacer diferentes actividades. La comunidad lo podrá utilizar e invitamos a los vecinos a que vengan a verla y conocerla. También hemos reparado los baños para una mayor comodidad. Cuando invertimos en educación y deportes, es el camino a seguir porque es algo que nos incluye a todos. Las obras ya están en la parte final y estamos muy contentos por ello. Además, hemos realizado desde cero agua potable, cloacas y estamos finalizando la obra de gas natural. Son las que no se ven pero se disfrutan y mejoran la calidad del servicio. Los chicos deben tener la mayor comodidad posible y a eso apuntamos con las obras".