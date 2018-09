Desde Salud destacan el trabajo junto al Higa

La titular de la Secretaría de Salud municipal, Fabiana Mosca se refirió al trabajo que desde su área se realiza para ayudar a los vecinos, especialmente a quienes no cuentan con obra social.

"Continuamos trabajando al servicio de los vecinos de Junín articulado con el HIGA Abraham Piñeyro, en el traslado a centros de mayor complejidad de aquellos que no cuentan con obra social", explicó.

Mosca señaló que realizan un promedio de 6 y 8 viajes por mes a los centros de salud, “como por ejemplo al Hospital El Cruce, San Martín, Sor Ludovica, Hospital Garraham, Gutiérrez, Roffo y, dentro de la red de la Región Sanitaria Lincoln, Pinto, Chacabuco, para estudios o tratamientos”.

También, según destacó, “se asisten los códigos verdes, que son aquellos problemas de salud atendidos en los centros de atención primaria, que no tienen recursos para trasladarse al segundo nivel como es el hospital". Otra de las tareas que se realizan desde el área de salud es "trasladar vecinos desde su domicilio al HIGA para realizar tratamientos o consultas programadas que no califican para una internación domiciliaria, pero por sus motivos de salud o vulnerabilidad social, necesitan del servicio".

Asimismo indicó que aprovechan para realizar tareas de prevención como la toma de muestra de análisis clínicos en las localidades y CAPS, así como los seguimientos domiciliarios de vecinos con patologías que requieren de un trabajo en red con el servicio local, con desarrollo social brindando atención integral.

En relación a las distintas actividades que se hacen desde el municipio, Mosca detalló además: "Trabajamos de manera intersectorial con la empresa Intermed y con nuestra ambulancia. Un ejemplo fue en los festejos del día de la primavera donde cubrimos en el parque Borchex e Intermed el PNLG”.

Otros de los eventos en los que se cuenta con el servicio de emergencia son los que organiza el área de Deportes o Turismo, como en el caso de Cultura Campo y las fiestas de las localidades.

A su vez Fabiana Mosca, señaló que "Fortín Tiburcio ya ha puesto en marcha la Unidad de Traslado para las personas de baja y mediana complejidad, colaborando en bajar los tiempos de espera. Desde nuestra área, a la comunidad de todas las localidades les hemos enseñado las técnicas de RCP y primeros auxilios para saber actuar ante una emergencia vital antes de que llegue la ayuda médica como vivió Laplacette en los últimos días".

Contención y prevención

Para finalizar, Mosca explicó que "muchas veces en nuestro recorrido, si bien por pliego el que acude es Intermed, si nos encontramos con un accidente, por supuesto que actuamos mientras llega el 107, porque la contención es parte del tratamiento como la prevención. Por eso, resalto la importancia de las actividades que está llevando a cabo la Subsecretaría de Control Ciudadano del Municipio con el programa "Voy Seguro" o nuestros cursos de RCP y primeros auxilios que continuamos realizando".