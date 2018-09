Una multitud marchó en Junín contra las políticas económicas del Gobierno

El paro general contra las políticas económicas del Gobierno repercutió con fuerza en Junín, donde desde las 10, convocados por la CGT de calle Mitre, unas 3500 personas marcharon y se concentraron luego en la plaza 25 de Mayo, en la cual cerca del mediodía tuvo lugar el acto central, que tuvo encendidos discursos opositores.

Por su parte, encabezados por los dirigentes sindicales Héctor Azil, Sonia Visser y Abel Bueno, la CGT Regional Junín de calle Colón también realizó su marcha por las calles céntricas en el marco de las acciones de protesta y reclamo.

Mientras que el Sindicato de Choferes de Camiones, que lidera Miguel Gauna, se concentró en la rotonda de las rutas 7 y 65.

Las protestas hicieron foco en el ajuste en los distintos rubros (justicia, salud, bancarios, educación, construcción, entre otros) y hubo duras críticas al presupuesto nacional para el año que viene y al acuerdo con el FMI.

Azil: “Esperamos que el Gobierno escuche”

En diálogo con Democracia, Héctor Azil, titular de ATSA Filial Junín, afirmó: “Más allá de la contundencia del paro, la gente en la calle, esperamos que el Gobierno escuche este clamor popular, de sindicatos, de movimientos sociales, jubilados, pequeños y medianos empresarios, que no venden, pagan tarifas altísimas, desocupados, esperamos que rectifiquen el rumbo económico, sabemos que es difícil, porque en los paros anteriores han ignorado nuestros reclamos. Lo peor todavía no llegó, el presupuesto del ajuste es el del año que viene, así que esperamos que el espacio opositor desapruebe ese proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno, que es el del ajuste y está elaborado por el Fondo Monetario Internacional”.

Spadari: “Solo tuvimos una reunión”

Enzo Spadari, titular de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Junín, afirmó: “En lo que va del año, solo tuvimos una reunión paritaria, nos ofrecieron un 15% en tres tramos, que rechazamos, se nos liquidó el aumento, se está terminando el año y solo tuvimos una reunión”.

Diotti: “Solo hay para pagarle al FMI”

En tanto, Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra, dijo: “Hace dos meses estábamos en esta misma plaza, reclamando por estas mismas cosas, hoy estamos peor, siguen los despidos, los tarifazos, siguen cerrando fábricas, acá tenemos los compañeros de Don Antonio, treinta compañeros despedidos, los problemas que tenemos con Medilogos, los maestros todavía no arreglaron su paritaria, adónde queremos llegar, 40 mil puestos perdió la Uocra en la Argentina, 1400 compañeros anotados en el gremio y no les podemos dar respuestas, y sale el Intendente a decir que se consiguieron puestos de trabajo, adónde hay trabajo. Tenemos que hacerle saber a los diputados que no le voten el Presupuesto. Tenemos que estar en la calle, tenemos que defender a los compañeros. En el Presupuesto de 2019 no hay para la salud, no hay para la educación, lo único que hay es para pagarle al Fondo Monetario”.

Y el hombre fuerte de la construcción agregó: “Voy a hacerle una advertencia al gobierno local, no nos pare la obra de la Ruta 7, porque nos vamos a venir a vivir a la Municipalidad”.

Madrea: “Una tragedia educativa”

Mauricio Madrea, de Suteba Junín, afirmó: “Nos debíamos esta muestra de unidad. Acá estamos plantados para dar una batalla por todos nosotros, les habla un educador, quien está todos los días en las aulas de las escuelas públicas de esta localidad, les puedo asegurar que en la memoria colectiva no hay tragedia educativa más grosera que la que hemos vivido en estos dos años y medio de gestión macrista. Ha aumentado la desnutrición infantil, nuestros niños llegan a los jardines y escuelas sin comer, se han recortado las becas, ha aumentado en más de un 70% la cantidad de chicos que asisten a los comedores. Hemos dado una pelea muy profunda por el estado calamitoso en el que se encuentran las escuelas. El Gobierno ha eliminado postítulos, formaciones gratuitas, también podemos hablar de los compañeros universitarios, que vienen dando una lucha muy fuerte, porque el Gobierno ha decidido recortar 3 mil millones de pesos en materia de inversión universitaria, ha decidido retrasar en más de 100 mil millones de pesos la entrega de fondos para las universidades, redujeron el 50% de fondos para la investigación, dónde quieren encontrar un país con capacidad científica y tecnológica si destruimos nuestras universidades. Podemos hablar de las 7500 pymes cerradas, de los compañeros jubilados que hoy (por ayer) nos acompañan y sufren las políticas de este gobierno neoliberal, que les han quitado sus remedios”.