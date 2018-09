Marina Sánchez Herrero: “El Consejo volvió a tener la credibilidad que había perdido”

Ayer, a las 9.30, en el Salón Terraza del Colegio de Abogados de Junín, en Bartolomé Mitre 83 estuvo la Dra. Marina Sánchez Herrero, candidata titular por la Lista Nº 5 “Abogados por una Justicia Independiente” quien recibió a la prensa de Junín y la zona de cara a las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, a realizarse el próximo 5 de octubre.

Acompañada por el Dr. Pablo Rasuk, Sánchez Herrero comenzó diciendo: “Estamos recorriendo todo el país y empezamos en julio con Miguel Piedecasas en Jujuy y Rosario donde tuve la primera reunión. Estamos recorriendo la Argentina y también la provincia de Buenos Aires”.

Cabe destacar que dicha elección determinará quién será el consejero que represente por los próximos 4 años a los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura.

“Cuando me hicieron el ofrecimiento de la candidatura desde el espacio, además de ser un honor, me implicó una profunda responsabilidad. Todos los que están acá saben donde dejó Miguel el cargo de consejero (por las nubes). La vara es altísima y su trabajo fue de excelencia”, sostuvo Sánchez Herrero.

“Tenía esa referencia respecto de lo que él había hecho, pero cuando recorrí el país junto con él me di cuenta de que realmente había sido por lo menos el único consejero que había tomado un concepto federal”, destacó.

“Está bien que nuestro cargo lo indica, pero él (Piedecasas) lo hizo. Otros consejeros tuvieron el mismo cargo y no recorrieron el país. Este Consejo también volvió a tener la credibilidad que había perdido”, remarcó.

“Yo creo que fue así por la impronta que Miguel le puso, y segundo porque estoy convencida de que un abogado lo presidió. Es decir que cuando los abogados presidimos los ámbitos donde se debate la justicia es cuando se resuelven estas cuestiones”, subrayó Sánchez Herrero.

“Sabemos dónde está la justicia real, ya que no nos la cuentan, sino que la vivimos todos los días. Sabemos lo que es un juzgado sin juez, con tardanza, un justiciable o víctima sin que le den respuestas a un conflicto que él plantea”, agregó.

“Sabemos lo que es la falta de equipamiento, de infraestructura y a nosotros no nos cuentan lo que es la justicia. Entonces, cuando un abogado está a cargo de un órgano, independientemente de que sean decisiones colegiadas que marcan el ritmo, sin lugar a duda las cosas se transforman”, continuó.

Los números lo indican: el consejo anterior, entre 2011 y 2014, elevó 45 ternas para cubrir más de 300 cargos vacantes. Es algo terrible que alguien no haya podido entender que tenía que cubrir los juzgados, más allá de los jueces naturales.

Ahora, cuando los abogados presidimos el Consejo, en el mismo tiempo se elevaron 244 ternas, es decir un 500% más.

La candidata por los Abogados del Interior

Marina Sánchez Herrero es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario y reside en Mar del Plata. Ejerció la profesión en Rosario, y ejerce actualmente en Mar del Plata.

Es vicepresidenta del Colegio de Abogados de dicha ciudad y fue subsecretaria Legal y Técnica de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante 5 años y directora de la Unidad de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es Profesora Adjunta de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Unmdp y de la UNLZ. Coordinadora Académica de la Carrera de especialización en Derecho Administrativo de la facultad de Derecho de la Unmdp.

Para Sánchez Herrero: “Los abogados somos una fuente inagotable de conocimiento sobre el verdadero funcionamiento de la justicia, sobre lo que falta, lo que se hace mal, sobre el día a día de los juzgados. Lo sabemos mejor que nadie porque le damos vida y dinámica al Derecho. Y la Justicia es profundamente transformadora y es independiente… o no es Justicia”.