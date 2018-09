El paro afectará las clases, la atención en los bancos y la recolección de residuos

Ayer, en la antesala al paro general, miembros de la CGT de calle Colón se reunieron en el marco de la protesta nacional que hoy llevan a cabo las agrupaciones sindicales del país en reclamo por el modelo económico y la situación de los trabajadores.

Miguel Gauna, del Sindicato de Camioneros; Nancy Tridone, de Sadop; Abel Bueno, de la Asociación Bancaria; Héctor Azil, por parte de los trabajadores de la Sanidad (ATSA) y Gabriel Saudan, del Sindicato de Empleados Municipales brindaron una conferencia de prensa sobre la situación que deriva en la medida y que a nivel nacional promete una masiva adhesión.

Desde la CGT de calle Mitre, que conduce el titular de la Uocra, Eduardo Diotti, anticiparon a Democracia que hoy adhieren al paro general y se movilizarán a las 10 a la plaza 25 de Mayo, “junto a otros gremios y ciudadanos que están en contra de este modelo económico de ajuste”.

Por su parte, Francina Sierra, en la misma línea, destacó que Suteba adhiere a la medida y también moviliza a las 10, “además en el marco de la Mesa de Unidad Sindical”, que está conformada por la CGT de calle Mitre, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

Los gremios docentes Udocba y Udeb en nuestra ciudad también serán parte de la jornada, por lo que no habría clases en las escuelas. Además se verá afectada la recolección de residuos y la atención en los bancos.

María Inés Sequeira, de Udeb, destacó que desde la Federación de Educadores Bonaerenses adhieren al paro convocado a través de la DAC (Docentes Argentinos Confederados).

Bueno: “Lo único que nos da solución es una medida de fuerza”

En la conferencia de prensa brindada en calle Colón, Miguel Gauna, de Camioneros se refirió a la situación de jubilados y trabajadores: “aparte de la precarización en la atención médica a jubilados, ahora también les quitan los medicamentos. Tienen que hacer cola para cobrar, colas para atenderse en los hospitales públicos porque las clínicas privadas no los atienden y ahora se ven afectados por la compra de medicamentos que las farmacias ya no quieren atender prácticamente. Son un montón de situaciones que se han dado”.

Asimismo refirió que “solo se respeta a los agropecuarios, a las mineras y a los inversores porque les tienen miedo. Él gobierna para los de él, para los adinerados y no para la gente trabajadora”, reclamó.

Abel Bueno, de la Asociación Bancaria reclamó que la única forma de ser escuchados es a través del paro.

“La situación de los trabajadores es cada vez peor, la situación de los jubilados también. Siempre que se hace un paro preguntan ¿para qué? Es la única forma que tenemos los trabajadores de protestar y de hacernos sentir. Y si no ¿por qué el gobierno va a llamar a una reunión a la CGT después del paro? Si no, no los llaman, los ignoran completamente como han ignorado todo. Hacen las cosas a su antojo, sin medir las consecuencias. O sea, las consecuencias las pagamos nosotros, los trabajadores. La clase alta no paga las consecuencias. Lo único que nos da solución es una medida de fuerza, no tenemos otra cosa”, enfatizó.

Tridone: “la situación es catastrófica”

Nancy Tridone, secretaria de Sadop aseguró que adhieren a la convocatoria nacional “porque tanto la situación de docentes privados como docentes estatales en este momento es catastrófica”.

“No solamente han eliminado la paritaria nacional para equiparar la situación de los docentes, no solo en lo salarial sino en condiciones de trabajo en todo el país. Pero además, en la provincia de Buenos Aires, estamos desde el mes de diciembre sin una paritaria, porque realmente las reuniones no han tenido un carácter paritario sino que han sido imposiciones de ofertas salariales que no han podido equipararse con la inflación y el poder adquisitivo del salario docente deja mucho que desear”.



Por su parte, el secretario del Sindicato de los Trabajadores Municipales, Gabriel Saudan reclamó: “Ha sido todo una mentira cuando han dicho que querían dialogar, mejorar la situación de los trabajadores y eso los municipales lo hemos comprobado en carne propia”. Saudan refirió además: “Tenemos una situación particular porque han empezado a asustar a compañeros con diferentes notas, diciéndoles que va a haber descuentos y creemos que si bien están dentro de la legalidad de la situación, es aberrante que empiecen a asustar y amenazar a los compañeros”.

El referente de los municipales destacó que “más allá de haber conseguido un muy buen aumento seguimos teniendo magros sueldos y cualquier descuento, lógicamente hoy en día afectaría a todos los compañeros municipales”.

En los lugares de trabajo “vamos a tener asamblea a las 8 de la mañana”.