“Debemos potenciar la Laguna de Gómez”

Este fin de semana, la diputada provincial Rocío Giaccone recorrió la Laguna de Gómez, para escuchar los reclamos e inquietudes de los vecinos y mostrar sus propuestas para mejorar la zona. De la actividad participaron los concejales Maia Leiva y Lautaro Mazzutti.

“Nos encontramos con un lugar con pocos turistas y con vecinos desilusionados por muchas promesas incumplidas por el intendente. Necesitamos mejorar la Laguna de Gómez, para quienes residen en el lugar y para que Junín sea una ciudad de turismo”, expresó la diputada Giaccone.

“Hablamos con los vecinos de nuestros proyectos que buscan mejorar su calidad de vida y potenciar la zona. Queremos que la mitad del dinero que pagan los vecinos en la subtasa de playas y riberas y que pagan los turistas que la disfrutan en temporada se destine a obras y mejoras para la Laguna”, indicó la diputada.

Con respecto a la demora en la realización de la obra de repavimentación del camino a la Laguna de Gómez, la diputada manifestó su preocupación. “Todos los bonaerenses hemos pagado la obra y debería haberse finalizado el 10 de abril pasado, pero aún está sin comenzar. Apenas tiene hecho un bacheo”, señaló la diputada.

Y agrego: “Hemos presentado nuestra preocupación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. La obra fue licitada, se agregaron adendas, es decir que se incrementó el monto que se le ha pagado a la empresa, pero el intendente no nos ha mostrado el proyecto, y la repavimentación ni siquiera ha comenzado”.

Por último, Giaccone aseguró: “Los juninenses tenemos a la Laguna en el corazón. Pero a veces parece que no es parte de nuestra ciudad, que no la disfrutamos como podríamos disfrutarla. Tenemos que trabajar para que vuelva a ser nuestro orgullo y que Junín sea un polo turístico para toda la región”, finalizó Giaccone.