Los plátanos vuelven a causar alergias, malestar y trastornos respiratorios en Junín

Hay muchas personas que hoy en día padecen alergia al plátano oriental y sufren sus característicos síntomas: picor de ojos, lagrimeo, moqueo, estornudos, congestión nasal, sequedad de garganta, tos y en los casos más graves asfixia especialmente en las personas asmáticas.

Uno de cada cinco argentinos de entre 4 y 55 años padece rinitis alérgica, un conjunto de síntomas que afectan la nariz y aparecen cuando hay exposición a alérgenos como polen o polvo y que son muy frecuentes con el inicio de la primavera, informó la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (Aaaeic).

El estudio, el primero en el que la asociación publica datos sobre la prevalencia de la rinitis alérgica, demostró además que esa afección es más frecuente en mujeres y que "un importante porcentaje aún no tiene diagnóstico".

"La llegada de la primavera empeora las condiciones de quienes padecen" rinitis alérgica "que puede ocasionar síntomas como taponamiento de la nariz, crisis de estornudos, tos, picazón de ojos, paladar y garganta y hasta pérdida del olfato y sabor", detalló Stella Cuevas, otorrinolaringóloga del Hospital de Clínicas y experta en olfato.

La investigación de la Aaaeic mostró además que el árbol que más daño causa es el plátano y que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires cuenta con unos 75.000 ejemplares, lo que representa un 15% del total.

¿Hay que podar o no los plátanos?, es el interrogante de todos los años. Mientras tanto, las bellotas, que se desprenden de esos árboles, se acumulan en veredas y calles y causan alergias y trastornos respiratorios que se cuentan de a centenas en gran parte de Junín.

Por el viento, que ayuda a la dispersión de las partículas en el aire, los problemas respiratorios que provocan estas plantas son moneda corriente por estos días en distintos sectores de la Ciudad, como por ejemplo en Pueblo Nuevo y Plaza Alem.

El caso, es que los plátanos son árboles robustos, longevos que pueden alcanzar los 35 metros de altura; unos generosos servidores de los vecinos que son bendecidos con su buena sombra durante los calurosos veranos. Por este motivo y por su bella presencia se han sembrado en numerosos parques, paseos, jardines, etc.

Los plátanos de sombra son unos árboles híbridos, mezcla de varias especies. Se cree que después del descubrimiento de América y como parte del intercambio al que dio lugar, se unieron las plantas americanas llamadas plátano de indias, platanero o platanus occidentalis con las europeas el plátano oriental, platanus orientalis, especialmente en España.

Alergia e irritabilidad

“Muchas veces se confunde el cuadro alérgico, que es una reacción antígena anticuerpo, con la irritabilidad que produce la espícula del plátano cuando cae la bellota y se esparce en el medio ambiente. Causan los mismos síntomas pero el tratamiento es distinto. En el primer caso, se debe establecer si la persona es proclive a contraer ese tipo de respuestas e implementar una inmunoterapia que podrían ser vacunas; y en el segundo se debe apelar a una inmunomodulación (se utilizan sprays nasales que generan protección de la mucosa y controlan los síntomas en muy corto tiempo, además de no tener efectos secundarios)”, precisaron los especialistas.

Pero el autocuidado también es muy importante. Los especialistas aconsejan usar anteojos de sol para que el polen no dañe la vista, viajar con las ventanillas cerradas, evitar viajar en moto o bicicleta y bañarse antes de ir a la cama, para no llevar los pólenes que pudieron quedar adheridos a los cabellos, ropa o piel.

“Cuando los síntomas son muy frecuentes y difíciles de controlar, se debe consultar a un especialista”, indicaron.