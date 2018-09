Me duele la rodilla, doctor, ¿qué puede ser?

Todos los días llega gente a mi consulta y es llamativo que, en un gran número, traen preguntas sobre sus rodillas. ¿Por qué me duele la rodilla cuando estoy sentado? Cuando subo y bajo escaleras, cuando giro en la cama, cuando me levanto a la mañana, cuando está por llover, cuando hace frio, cuando uso tacos altos, cuando uso chatitas, cuando hay mucha humedad, cuando hay tormenta, cuando uso un pantalón ajustado. ¿Me duele porque estoy creciendo? ¿Por qué me hacen ruido las rodillas? ¿Por qué se me hinchan? Me duele cuando voy a misa, cuando hago jardinería, cuando me arrodillo, cuando juego al paddle, cuando miro tele, cuando bajo del auto...

El dolor de rodilla es una causa muy frecuente de consulta, ya sea que las personas practiquen deporte en forma competitiva, recreativa, o que no hagan ningún deporte.

¿Por qué es tan frecuente? La respuesta es multifactorial y tiene que ver con los deportes que practican, con el sobrepeso, el sedentarismo, la edad (artrosis de rodilla ) y el género. Es más frecuente en las mujeres por causas de biotipo, laxitud y causas hormonales, sumado a la osteoporosis y la menopausia.

Algunas respuestas a esas preguntas podrían ser:

-Me duele la rodilla, ¿tengo roto los meniscos? No todo dolor de rodilla es una ruptura de meniscos. Los dolores más frecuentes son producidos por problemas mecánicos y no tienen que ver con una patología específica.

-¿Por qué me suenan las rodillas? El chasquido o ruido de las articulaciones y movimiento irregular de las mismas es común. El sonido que hacen se origina por burbujas de aire en el fluido sinovial, que es el líquido que rodea y lubrica la articulación.

- Me duele la rodilla cuando va a llover, ¿es la vejez? Los cambios meteorológicos influyen en la percepción del dolor y en el funcionamiento de nuestro organismo, y esto tiene una explicación científica. Las personas con artrosis, artritis o alguna fractura antigua son las más susceptibles de acusar estos cambios. La presión barométrica tiende a disminuir cuando se aproxima el mal tiempo, lo cual aumenta la cantidad de agua en los tejidos y esto hace que se expandan, se inflamen y presionen las terminaciones nerviosas que desencadenan el dolor. Mi consejo: tratar de no ingerir grandes porciones de carne ya que sus proteínas favorecen el malestar provocado por el clima, en su lugar comer muchas frutas verduras y muy buena hidratación con agua mineral hipo-sódica.

-Me duelen las rodillas, ¿es porque estoy creciendo? Si. El crecimiento es una causa común de dolor de rodilla en niños y adolescentes. Duele el cartílago de crecimiento justo por debajo de la rodilla en la cara anterior de la tibia. Es más frecuente en deportistas y varones. Puede afectar a una o las dos rodillas. No es grave y desaparece cuando cesa el crecimiento esquelético rápido.

Pero no solo vemos este aspecto, sino también todo lo simbólico que conlleva esta articulación. La rodilla representa la flexibilidad, el amor propio, el orgullo y la testarudez. El gesto de arrodillarse tiene que ver con el ceder. Muchas veces el no soltar, el no ceder, no practicar el desapego, perpetua este síntoma en forma crónica.

El cuerpo siempre dice la verdad. En mi tarea diaria nunca dejo de maravillarme con lo que transmite de diferentes formas. Los síntomas nos hablan y es nuestra tarea decodificarlo. Acompañarlo en su discurso. Escucharlo y compartir cada respuesta con la lógica que merece esa inquietud.

El auge de las lesiones tiene que ver con la velocidad con que se vive. Caminamos como vivimos. Si una persona está rígida, tensa por problemas, su caminata será de la misma manera. En cambio si uno está relajado y sale a caminar como un elemento lúdico la caminata será más plástica, más flexible. Y no habrá lesiones y sobrecarga en ninguna de las articulaciones.<

(*) Médico consultor de la pequeña familia en traumatología y ortopedia. Especialista en Traumatología y Ortopedia, Cirugía artroscópica y Deportología. Ex presidente de la Sociedad Argentina de Traumatología del Deporte y de la Sociedad Argentina de Cirugía de Hombro. Ex presidente del Comité de Investigación de la Asociación Argentina de Traumatología y Ortopedia. Médico de la Selección Juvenil de Futbol (AFA) 1986-1989.