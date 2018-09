Destacan que no se paralizaron obras aunque podrían moderar su ritmo

Desde su asunción, el gobierno de Pablo Petrecca puso uno de sus ejes principales en la obra pública. Es así como surgieron proyectos ambiciosos, como los del Cuadrante Noroeste, el desagüe pluvial del norte, la repavimentación de la avenida Circunvalación y Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, y la intervención sobre los predios ferroviarios; y también se continuó con otros que venían de la gestión anterior, como la nueva Terminal de Ómnibus y el edificio de Liliedal y Lavalle, aunque este último con otra finalidad.

Lo cierto es que las dificultades económicas sembraron dudas sobre la continuidad de estas obras aunque, según dicen en el gobierno de Junín, no están teniendo mayores inconvenientes. “Hay retrasos normales por cuestiones climáticas, porque a veces es difícil conseguir material y porque estamos viviendo una situación complicada”, explica el secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Balestrasse, para luego ampliar: “Las empresas tienen licitaciones con precios de 2017, con un dólar a 27 pesos, y todas están pretendiendo redeterminación de precios, algo que permite la ley de obra pública, y es lo que estamos analizando, pero eso lleva su tiempo. Esto es un trabajo arduo, engorroso, porque todo debe estar justificado”.

No obstante, el funcionario destaca que “hasta ahora no hay ni una obra que se haya parado y las que se frenaron fue por motivos climáticos o burocráticos”. Aunque aclaró: “Sí vamos a ir más lentos, a lo mejor, en algunas cuestiones”.

¿Cuál es, entonces, el estado de las obras que están en marcha?

Camino al Balneario

Una de las obras de la administración del intendente Petrecca que recibió más cuestionamientos fue la de la repavimentación de la avenida Circunvalación y Camino al Parque Natural Laguna de Gómez. Las críticas se dieron porque el proyecto original tenía un monto destinado y un plazo de obra, y una vez concluido ese plazo, solamente se realizó el trabajo en Circunvalación, mientras que en el Camino al Balneario se hizo solamente un bacheo y ya se pidieron dos adendas para engrosar más el presupuesto.

Balestrasse explica que cuando se vio cuál era el estado del Camino al Balneario, “se pidió que se hicieran más trabajos de fondo” y para eso fue la primera adenda. Las lluvias y las inundaciones de 2017 “terminó de romper” la base del camino, por lo que se decidió hacer un trabajo más profundo y ahí se solicitó una nueva adenda “porque se necesitaban más metros cuadrados de base, de suelo cemento, de riego asfáltico y demás”.

Según dice, fueron las cuestiones climáticas y el replanteo de la obra lo que atrasó su ejecución. Actualmente, el expediente se encuentra en la Provincia a la espera de la autorización para iniciar el reasfaltado del Camino al Balneario.

Sobre los trabajos de sellado de fisuras en Circunvalación, Balestrasse subrayó que la obra original fue “una repavimentación no una reconstrucción”, y aseguró que se trata de acciones “normales” y que “no hay ningún problema estructural” en el lugar.

Cuadrante Noroeste

El proyecto del Cuadrante Noroeste fue uno de los primeros que se empezó a ejecutar en la gestión Petrecca, y abarca a más de cinco barrios de una de la zona más relegada de la ciudad.

Los trabajos que ya se hicieron allí fueron la pavimentación de hormigón de Pastor Bauman y su iluminación con tecnología Led, cordón cuneta en calles, un desagüe pluvial para una zona que es baja, y la extensión de las redes de agua y cloacas. También se terminaron tres plazas barriales y se hizo un mejoramiento de hábitat: “Desarrollo Social hizo un censo para ver las condiciones de las casas y a muchas de las viviendas se les hizo un baño nuevo, se les conectó las cloacas y se regularizó la parte eléctrica”.

Actualmente se está terminando la plaza del barrio San Jorge, se está haciendo el cordón cuneta y un bulevar en Possio, que va a ser avenida, por lo que luego vendrá la base estabilizada, columnas de alumbrado público y sumideros de desagüe.

Asimismo, se está trabajando en el completamiento del alumbrado público y en la construcción de Centro Integrador Comunitario, “que está en un 50 por ciento de obra”, donde también se va a instalar una unidad sanitaria.

En esa zona está proyectado, además, un polideportivo que ocupa dos manzanas.

Balestrasse confía en que todo estará terminado antes de que culmine la actual gestión.

Desagüe pluvial del norte

Con financiamiento de la Nación, la obra del desagüe pluvial del norte también comprende a cinco barrios, hay más de 360 manzanas involucradas y beneficia a unos 20 mil actuales y futuros habitantes de las zonas donde la ciudad sufre la mayor cantidad de anegamientos.

“Esta obra ya está hecha en un 60%, aproximadamente, y está dentro de los plazos correspondientes. Lo hecho viene en perfecta sintonía con lo planificado”, señala Balestrasse.

Allí hay un ramal troncal principal con conductos de hormigón de cuatro metros de ancho por dos de alto, hay otros caños de dos metros de diámetro, de un metro, de 80 centímetros, que son los ramales secundarios que desembocan en el principal, que va de Félix de Azara y Circunvalación hasta la zona de Padre Ghío y Ricardo Rojas. La fase siguiente es la de los sumideros, que no van en todas las esquinas, sino que se calcula una boca cada seis cuadras.

En un futuro, en las zonas que no están cubiertas se podrán incorporar a los troncales

Terminal de ómnibus

Sobre la nueva terminal de ómnibus, Balestrasse confirma que “la idea de la empresa es terminarla para fin de año y el año próximo el municipio deberá hacer todo lo necesario para equiparla, llevarle electricidad como para que pueda funcionar, el gas, hacer el acceso por Circunvalación y llevarle equipamiento que no estaba previsto en la licitación”.

Del proyecto original se hicieron algunas ampliaciones de obra: reforzar desagües pluviales, cambiar la base del pavimento, agrandar boleterías, extender el techo de las dársenas, entre otras. “Si la obra no fue al ritmo que hubiésemos querido –agrega el secretario de Obras Públicas– fue por la empresa, por la coyuntura, por las lluvias que hubo en su momento, pero nunca por un tema de prioridades”.

Parque Lineal y Plaza del Andén

El Parque Lineal, en el predio ferroviario, sobre Jean Jaures entre Rivadavia y General Paz “está prácticamente terminado y se estará inaugurando en pocos días”. En una segunda etapa se va a incorporar el vagón que quedó al costado, para lo que se están evaluando propuestas de intervención.

El Parque Lineal está orientado al deporte, la recreación y los juegos, mientras que la Plaza del Andén –sobre la calle Rivadavia– está pensada para el descanso, el esparcimiento, la lectura y la apropiación de los estudiantes universitarios, con un mural de la memoria.

Ese lugar, que integra Rivadavia, con Sáenz Peña y la plaza de los Ferrocarriles, “está en un 60% y la idea es terminarla en algunos meses”.

Registro civil

Siguiendo con el predio ferroviario, la obra del registro civil, que se está haciendo en una edificación sobre Primera Junta, está momentáneamente parada. “Estamos esperando una financiación de la provincia para terminarla”, señala Balestrasse.

Según sus cálculos, sólo resta un 10% para completarla: “Pintura, mobiliario, equipos de refrigeración y calefacción, e iluminación. Además, hay que hacer el ingreso independiente, y para eso hay que entubar un zanjón que hay ahí”.

El proyecto se conecta con lo que va a ser la delegación de Barrio Belgrano y una unidad sanitaria, que estará en un edificio cercano que hay en el mismo predio. Pero este es otro plan para más adelante.

Por lo pronto, el registro civil “podría estar terminado para el año próximo, pero eso depende de que se consiga financiación”.

Centro de monitoreo

El edificio ubicado en Liliedal y Lavalle “se va haciendo por etapas”.

Se trata de un proyecto en el que la estructura de hormigón armado se hizo en la gestión municipal anterior. No obstante, la administración actual decidió cambiar el destino original para este inmueble –que iba a ser una biblioteca y espacio cultural– por lo que allí se instalará la Secretaría de Seguridad, el Centro de Monitoreo, y todos los servidores del municipio, es decir, “el corazón informático, que hoy está desparramado”, lo que permitirá “que esté en un mismo lugar, y que de allí vaya a todos lados vía fibra óptica”.

De los cuatro pisos, esperan terminar para el año próximo la planta baja y el cuarto, donde irá el corazón informático y el centro de monitoreo.

Balestrasse explica que la empresa Mingrino ya hizo las veredas, el cerramiento de mampostería, el revestimiento de escaleras, los huecos de ascensores, las cubiertas, las aislaciones hidrófugas verticales y horizontales, las instalaciones verticales de sanitarios y los baños de planta baja y plata alta, más la construcción del lugar donde van a ir los grupos electrógenos. Es decir que “la obra gruesa termina en un mes”.

Una vez finalizada, el municipio va a licitar la carpintería, la herrería y la tabiquería de durlok del interior, y también la parte eléctrica.

Movilidad urbana

En cuanto a los proyectos de movilidad urbana, desde el municipio señalan que se está trabajando en varios frentes.

Por un lado, se están colocando los refugios y postes para las tres líneas del transporte público. Cada uno de ellos incluye una vereda accesible, con rampas para personas con movilidad reducida y baldosas especiales. La instalación total termina en un mes.

Asimismo, se está haciendo un recambio de cartelería vial y de nomencladores. Sobre estos últimos, ya se pusieron 200 de unos 2000 que hay que hacer en la zona urbana. “Los que se sacan, van a talleres, se los pinta, se les hacen los vinilos y se distribuyen en el área suburbana”, agrega Balestrasse.

También corresponde a movilidad urbana la semaforización que se está haciendo en distintas calles, la instalación de reductores de velocidad, y las intervenciones, como la que se hizo en la rotonda de Benito de Miguel y Pastor Bauman.

Palacio Municipal

En el Palacio Municipal se reparó el techo, las cubiertas y todas las canaletas, una obra que el secretario de Obras Públicas califica como “importantísima”.

En tanto, en el Salón Rojo del Concejo Deliberante se hizo la yesería, la instalación eléctrica y se está licitando la reparación de las aberturas, las luminarias y la climatización.

También se está proyectando un despacho para el Intendente, y que el que tiene actualmente quedará como sala de reuniones.

Otras obras

Balestrasse remarca que en “muchos barrios” se trabajó sobre las calles. “Solo el año pasado hicimos casi 200 cuadras de cordón cuneta y pavimento”, ejemplifica. Ahora se están haciendo nueve cuadras de cordón cuneta y cuatro de pavimento en Fortín Tiburcio, otras nueve en Morse, y en Saforcada, donde se hicieron nueve, quedan otras tres por hacer. Además, resta terminar la calle Lonegro, y levantar y repavimentar cuatro cuadras en Nuestra Señora del Carmen, algo que correrá por cuenta de la empresa contratista ya que el trabajo no fue hecho correctamente en su momento.

También se están haciendo cloacas en el barrio Emilio Mitre y se hizo una licitación para un pozo de bombeo para ese sector.

Por otra parte, se está haciendo un desagüe pluvial en Agustín Roca, se está terminando la obra en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín –que incluye aulas, SUM, vestuarios y sanitarios–, y se están haciendo trabajos en diferentes establecimientos a partir del fondo educativo: “Pusimos como prioridad la Técnica 2 y ya está casi terminada, en octubre debería empezar a funcionar. Estamos haciendo trabajos en los techos de la Técnica 1, también estamos trabajando en la ex Escuela N° 7, en la Escuela 1, y en Saforcada”.