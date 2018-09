Referentes locales analizan la compleja situación del empleo en nuestra ciudad

Tras la publicación de los datos del Indec sobre el desempleo, que trepó casi a los dos dígitos en el país (9,6%), Democracia consultó a referentes de distintos sectores políticos, gremiales y especialistas para trazar una radiografía de la desocupación en Junín, en tiempos de “turbulencias” en la economía.

Masino: “Han aumentado los programas”

Clara Masino, directora de la Oficina de Empleo del Gobierno de Junín, manifestó a este diario que "hasta el momento no se presentaron personas que hayan perdido el empleo en nuestra oficina", y recordó que "en estos meses han aumentado los programas vigentes de la Secretaría de Trabajo de Nación" y anticipó que "desde este lunes va a estar el camión de Empleo Joven en la plaza principal de barrio Belgrano".

La funcionaria también adelantó que "en los próximos meses comenzarán nuevas Pasantías denominadas EPT (Entrenamientos para el Trabajo) en diferentes establecimientos de Junín".

Y especificó que la Oficina de Empleo tiene "una base de datos proactiva de búsqueda constante de trabajo para la gente de Junín y de la zona". En este sentido, detalló que "los interesados en búsquedas de trabajo pueden dirigirse a calle España 37, de 8.15 a 13.45".

Ruiz: “Los comercios están ajustando”

Por su parte, Diego Ruiz, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) afirmó a Democracia que hay información “de despidos en alguna cadena, en Don Antonio, aunque es un tema que viene hace años”, Y agregó que “con respecto a los comercios más pequeños, están ajustando sus números debido a las cuestiones de público conocimiento”.

Nani: “Las empresas han despedido personal”

Gustavo Gabriel Nani, de la consultora local Recursos Humanos, afirmó a este diario: “El panorama es complicado, las empresas están esperando que pase la tormenta, es una realidad en donde todavía no se vieron las consecuencias de lo que ha pasado con la devaluación y los valores a los que ha llegado el dólar. Es una crisis que es cíclica, vamos a salir, las empresas han despedido personal y esto se ve en una ciudad como Junín, pero también hay búsquedas laborales que se siguen sosteniendo por cuestiones de empresas que van creciendo, esta semana hemos ingresado un administrativo en una concesionaria, un ingeniero agrónomo en una firma extranjera, y las empresas industriales con las que estamos trabajando siguen manteniendo la dotación de personal, con lo cual si bien la situación es preocupante, hay una luz al final del camino”.

Azil: “Lamentablemente se veía venir”

Héctor Azil, titular de ATSA Filial Junín y dirigente del PJ, afirmó a este diario: “Lamentablemente es algo que se venía venir y se preveía, a Junín los problemas de empleo llegan un poco ralentizados porque no tiene mucha actividad industrial, primero se ven afectados los sectores industriales, la producción, después la distribución, el comercio, el servicio y termina luego afectando toda la cadena. Estamos viendo el cierre de Don Antonio, una empresa fabril, y todos sabemos que lo que viene no puede ser mejor, recién ahora se empezará a aplicar el presupuesto del ajuste, más allá de que este año fue de ajuste, fue por inoperancia e ineptitud en el manejo de la economía nacional, ahora 2019 va a ser un presupuesto de ajuste, directamente ordenado por el FMI, por lo que no podemos ser optimistas. Lamentablemente no podemos hacer mucho más que hacer sentir nuestras medidas de protesta. Las medidas económicas las toma un gobierno elegido democráticamente y ratificado, de manera increíble, en 2017 en una elección legislativa, y el Gobierno se sintió en condiciones de hacer lo que está haciendo. Tendremos que tratar de contener la legislación laboral, recuperar la pérdida de salario, y espera a la próxima elección para elegir un gobierno que nos represente”.

Melo: “Siguen los despidos por goteo”

Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó a Democracia: “En Junín la situación es muy compleja y se está acentuando en todas las actividades el desempleo y el paráte económico, en el comercio continúan los despidos por goteo, y las proyecciones de crecimiento son nulas para el año que viene, por lo que el panorama a corto y mediano plazo no es muy optimista. Estamos en diálogo con las empresas para sostener el empleo, porque al trabajador hoy no se le puede pedir más esfuerzo, ha sufrido la pérdida de poder adquisitivo, aumento de tasas, el esfuerzo tiene que venir de los sectores que pueden y obviamente con ayuda del Estado, brindando herramientas a las pymes para que puedan sostener la actividad y el empleo”.

Aguiar: “Es un panorama complicado”

Santiago Aguiar, economista y dirigente del Frente Renovador, afirmó a Democracia: “Creo que es un panorama complicado, sobre todo porque los datos de empleo son de junio, cuando recién se firmaba el acuerdo con el FMI, comenzaba esa ‘tormenta’ descrita por el Presidente, eran las primeras corridas cambiarias, y lo más complicado vino después, con una inflación altísima en julio y agosto, lo que implica una caída muy importante de la actividad, y en lo primero que va a repercutir es en los puestos de trabajo, que un 9,6% de la población económicamente activa esté desempleada no solo implica que cerca de 2 millones de personas en la Argentina no tengan empleo, sino también el subempleo, aquellas personas que trabajan menos de lo que quisieran, con suspensiones, recortes de la jornada laboral. Vamos a tener un tercer y cuarto trimestre con inflación y caída de la actividad, y eso va a impactar en el empleo formal e informal, como por ejemplo en Junín las changas, empleo doméstico, albañilería, que es lo primero que recorta la clase media, y también lo que tiene que ver con servicios, restaurantes, hoteles. Hoy la Argentina tiene cerca de un 30% de pobreza y es posible que el año cierre por encima de ese número, con más argentinos por debajo de la línea de pobreza”.

Bruzzone: “No hay un solo rubro que esté para arriba”

José Bruzzone, concejal por Unidad Ciudadana y ex titular de la oficina Genia del Ministerio de Producción, afirmó a este diario: “La divulgación de datos del Indec atrasa tres meses, o sea que el número, siendo grave, no es todo lo grave que es la realidad. Con respecto a Junín, no existen estadísticas oficiales o existen, pero no se difunden. En Junín no hay un solo rubro que esté para arriba en el empleo, el agro, con toda la tecnificación, no genera empleo, en 2014 le daba empleo a un 5% de la población activa de Junín, y hoy esa cifra es inferior. La industria de tipo manufacturera está en franco retroceso por el aumento de las tarifas de energía y el descenso del mercado interno, con lo cual están achicando su planta de trabajadores”.