Charla sobre inclusión y síndrome de down

De la mano de la Asociación de Síndrome de Down de la República (Asdra), la Dirección para Personas con discapacidad del Municipio y la Fundación Crecer Juntos de nuestra ciudad se llevará a cabo una charla sobre inclusión de personas con Síndrome de Down, destinada a familias, docentes, profesionales, comercios y empresas.

La charla estará a cargo de “El grupo de papás viajeros” y abordará distintos temas sobre la familia con un hijo con discapacidad; la importancia de lograr plena iuntegración en el ámbito social, escolar y laborar; sus experiencias como directivos de Adra; testimonios de jóvenes con síndrome de down, entre otros. Además, la licenciada en terapia ocupacional, Silvina Alonso realizará una disertación.

La actividad será hoy a las 17, con entrada libre y gratuita en el salón Rotary Club Junín Sur, en Canavesio 375.