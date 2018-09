Bertamoni diferenció problemas coyunturales y estructurales

El doctor Santiago Bertamoni, titular de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, -que abarca Junín, General Arenales, Leandro N. Alem y General Viamonte- dialogó en exclusiva con TeleJunín sobre la actualidad que desde la delegación se vive a raíz de distintos reclamos laborales que se suscitaron en los últimos meses respecto de empresas de nuestra ciudad.

El delegado remarcó que se dan situaciones diferentes y que en muchos casos son de carácter coyuntural o bien estructural.

Los reclamos de los últimos días, a raíz de la situación de los trabajadores de la empresa Don Antonio se suman a la de empresas como Medilogos y Antonelo, aunque con diferentes trayectos.

“Cuando una empresa manifiesta cierta inviabilidad económica, eso afecta los derechos de los trabajadores y obviamente esta es la caja de resonancia de este tipo de situaciones y para eso estamos, para trabajar y atender los reclamos”, explicó el Dr. Bertamoni.

La instancia del Ministerio de Trabajo, según explicó, “es una instancia administrativa con algunas facultades legales, como puede ser intervenir en conciliaciones obligatorias que tienen un límite de tiempo y un límite para que el funcionario actuante no pueda vivir disponiendo conciliaciones obligatorias”.

Situación de los trabajadores

El conflicto suscitado con los trabajadores de la empresa Don Antonio, se había iniciado con 13 suspensiones y se aplicó la conciliación obligatoria para que esos 13 trabajadores suspendidos cobren el sueldo de la misma manera que el resto.

“Iniciado este conflicto con suspensiones al breve tiempo, la empresa manifestó la decisión de discontinuar la producción de fideos en la ciudad de Junín, alegando causas estructurales que vienen de hace más de diez años y que procedería a avanzar con el despido de los trabajadores frente a lo cual comenzaron a enviar los telegramas y son 22 despedidos”, explicó.

Según el delegado del Ministerio, “se abre una situación nueva, discutir las indemnizaciones y en ese marco, como sede administrativa, con la posibilidad de llegar a acuerdos es que se abre la instancia. Sin posibilidad de obligar a las partes”, aclaró y destacó que no se niega la realidad y se busca lograr acuerdos.

Consultado sobre la situación de empresas como Medilogos y Antonelo, el Dr. Bertamoni marcó algunas diferencias.

“Hay distintas situaciones. Hay algunas coyunturales que si son vinculadas por ahí a una situación tormentosa como la que estamos pasando. Obviamente que hay modificaciones y algunas empresas se ven perjudicadas, otras por ahí hasta beneficiadas. El caso de Medilogos es un caso que sí tiene que ver con algún marco de situación crítica que estaba pasando el sector”, aunque destacó que “se nota un entendimiento o cumplimiento”.

Aún así aclaró que “hay atrasos de sueldos y no es justificable, hemos hecho inspecciones y hemos aplicado sanciones”, pero destacó que hay un cronograma de pagos y si bien se trata de una situación coyuntural esperan que se regularice.

“Hay otras empresas con crisis estructurales como puede ser el caso de Don Antronio o el de Antonelo. Esta última, es cierto que el sector textil en el último tiempo estuvo un tanto complicado, pero no todas las empresas textiles tienen la misma situación que Antonelo, que desde el 1999 entró en concurso, donde hubo otra sociedad que absorbió empleados”, explicó y aclaró: “Tiene una crisis desde hace 20 años, no paga aportes previsionales, tiene atrasos de ART, vivimos inspeccionándola, aplicando sanciones y sin embargo paga los sueldos con atraso. No es bueno que una empresa se maneje así”, puntualizó.