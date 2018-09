Se realizó el festejo por el Día del Jubilado

Cada 20 de septiembre se celebra en nuestro país el Día del Jubilado y por tal motivo, cientos de jubilados de la ciudad tuvieron su gran festejo. Del mismo participó el Intendente Pablo Petrecca quien charló con cada uno de ellos. Desde el Municipio se busca que esta franja etaria tenga siempre actividades para que lo puedan disfrutar con colonias de vacaciones, talleres, abuelos conectados y varias acciones más.

Al respecto, el Intendente Municipal, Pablo Petrecca, manifestó que "cada 20 de septiembre es venir a disfrutar de los jubilados y es algo que nos renueva el alma. Cuando vemos a los abuelos con tanta energía y buena onda, es algo que lo disfrutamos y mucho. La idea es que la pasen bien y puedan compartir una tarde con otros abuelos que quizás no conocen. Felicito a Patricia Ramírez, al PAMI y a ANSES por acompañarnos en este festejo. Hay una gran cantidad de Jubilados que están compartiendo un lindo momento y es algo muy lindo. Siempre nos hacemos un tiempito para ellos y es una caricia al alma".

"Todavía hay mucha deuda desde el Estado con ellos y por eso debemos seguir trabajando. Cada día debemos ir mejorando y lo tenemos que hacer en equipo y con las instituciones que son parte de este tema. Es un pequeño mimo que nos gusta estar y participar. Hoy fue un día muy intenso por este Día del Jubilado, pero desde el Municipio trabajamos todo el año para ellos. Desde las colonías de vacaciones, que muchos ya preguntan cuándo empiezan, pasando por los talleres y el programa de Abuelos Conectados. Las actividades para los abuelos son muchas y ellos mismos me lo agradecían", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "siempre están con agenda completa y con actividades permanentes. Siempre pregonamos desde el Estado que puedan realizar actividades, que estén contenidos ya que muchos están solos en sus hogares y para eso está Abuelos Conectados. Por eso están con este tipo de eventos y también destacar el trabajo que realizan en los centros de jubilados desparramados por los barrios de la ciudad y las localidades del partido. Todos estamos trabajando en equipo para que los abuelos se sientan bien y acompañados".

“Fue una experiencia muy linda”

Por su parte, Patricia Ramírez, de Adultos Mayores, expresó que "estamos felices por esta convocatoria y porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo con nuestra área y con demás dependencias municipales. Fue una experiencia muy linda y salió una gran fiesta. Tuvimos una gran respuesta por parte de los adultos mayores y de los centros de jubilados del partido de Junín. La idea es que se conozcan entre ellos y se relacionen para que surjan nuevas amistades".

También, aseguró que "siempre hay muchas actividades y en este marco del Día del Jubilado, abrimos el espacio para una exposición y nos sorprendió la cantidad de trabajos que hicieron los diferentes centros de jubilados. Estamos muy contentos con esta propuesta y con todas las que surgen desde el Estado. El objetivo es estar cerca del adulto mayor para que tengan buenos momentos. Ellos tienen dos cosas importantes; por un lado la experiencia del tiempo vivido y por el otro el tiempo que poseen ya que están libre de sus compromisos de la vida productiva. Y cuando se juntan ambas cosas, siempre suceden cosas lindas y esta fue una de ellas".



Palabras de los presentes

Roberto Balces, jubilado, dijo que "fue una fiesta hermosa y espectacular. Hubo una gran unión de personas adultas que nos hace muy bien a todos. Aunque con muchos no nos conocemos, nos permite disfrutar del momento. Nos sentimos muy felices de estar aquí. Quiero agradecer a toda la gente que hizo posible esta fiesta porque estuvo todo muy bien. Es muy bueno sentirse querido porque cuando nos vamos haciendo grandes, a veces nos quedamos solos. Pero esto demuestra que no y estamos todos juntos. Disfrutamos todo el día, al igual que cuando estamos en Abuelos Conectados. Son todas cosas lindas que nos pasan".

Graciela, indicó que "es la primera vez que vengo y estoy maravillada. Fue muy buena la atención, muy ameno todo y divertido. Lo saludé al Intendente Petrecca y le agradecí las mejoras que tuvimos en nuestro barrio y transmitiéndole saludos de mi familia. Fue un gran evento y lo disfrutamos mucho. Con muchos parece que nos conocemos de toda la vida aunque no sea así. Es un momento muy agradable y lo disfrutamos mucho. Esta fue la primera vez y no será la última".