Los análisis clínicos, una herramienta principal para detectar enfermedades

La actividad bioquímica y la detección de enfermedades son muy importantes para la prevención y control de la salud.

El desarrollo de las técnicas y los nuevos reactivos impulsan el avance de esta labor que llevan adelante los bioquímicos.

MM Laboratorio, de la bioquímica Lucía Romano, está instalado en calle Alsina 195, desde allí se trabaja en la realización de los análisis clínicos y bioquímicos, desde el 2010. Hasta el 2013, el laboratorio estuvo a cargo de la doctora Mercedes Manifesto. Tras su fallecimiento el establecimiento quedó a cargo de doctora Lucía Romano.

Según lo descripto por la bioquímica, se trata de un laboratorio donde se hacen todos estudios bioquímicos de rutina, de sangre y orina, como son los hemogramas, para el control de la anemia y las defensas; las glucosas, por la diabetes; urea y creatinina, para ver la función renal; hepatograma, para observar la función hepática; y tiroides. Todo eso es lo más común se realiza en este laboratorio.

Otro de los estudios que llevan a cabo en MM Laboratorio son los cultivos bacteriológicos. Los más frecuentes son de orina y ahora, el hisopado de fauces, para detectar la “famosa” bacteria estreptococo.

“Ahora que surgió todo esto de la bacteria estreptococo, que en realidad siempre estuvo, se hace bastante le hisopado de fauces. Es que es un germen común que se busca con el hisopado y generalmente es pedido por los pediatras”, dijo la doctora Romano.

“La alarma se dio por las muertes, pero por lo que se sabe la enfermedad se agravó porque eran todos pacientes con patologías de base y no se encontraban con buen estado inmune, no estaban con buenas defensas y por eso se desencadenó la enfermedad más grave que puede ocasionar la bacteria, si no solo da una angina que con antibióticos se cura”, explicó.

A la pregunta si en los últimos tiempos habían visto análisis que evidenciaban patologías más frecuentes en la población, la bioquímica Romano respondió: “En nuestro laboratorio hay muchos pacientes grandes, mayores, de PAMI y vemos muchísimo cáncer, y también las enfermedades más comunes como las causadas por colesterol alto, anemias. No hay nada nuevo que haya surgido”, apuntó.

Al reflexionar sobre la sanidad y este día tan especial, la doctora Romano destacó que haya un Día de la Sanidad. “Está muy bien celebrarlo porque en general, no se le da mucha importancia a todo lo que es salud”, afirmó.