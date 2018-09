11 de Julio: “En tres años de gestión el barrio no se vio beneficiado con nada”

Hace tiempo ya que los fomentistas del barrio 11 de Julio muestran su descontento con las autoridades comunales por la falta de obras y las promesas incumplidas.

“La situación es bastante especial en el barrio, estamos transitando un tiempo bastante complicado, eso nos ha llevado a que estemos expectantes y esperando una respuesta concreta de la gestión actual”, señala el presidente de la entidad barrial, Darío Funes.

Las prioridades pasan por la extensión del asfalto, el cordón cuneta y las mejoras en el alumbrado público. También solicitan medidas para mejorar el tránsito.

Asimismo, aseguran que está encaminado el contrapunto que se generó por el alquiler del inmueble donde funciona el Centro de Formación Profesional (CFP) N°401.

Reclamos

En diálogo con Democracia y TeleJunín, Funes insiste una y otra vez en que el municipio no respetó los compromisos asumidos. “Nos prometieron obras de asfalto, cordón cuneta y luminarias para este año 2018, pero hasta el día de hoy no se cumplió. En los tres años de esta gestión el barrio no se vio beneficiado con nada”.

Según su percepción, “la vida cotidiana del vecino pasa mucho por el espacio público, la limpieza, el orden, el mantenimiento de las calles, y hoy está muy desmejorado todo el barrio”. Es por ello que le hicieron saber este descontento a las autoridades. “Eso es lo que preocupa y enoja al vecino, y creo que merecemos una respuesta ante estos reclamos”, agrega Funes.

Tránsito y seguridad

OtrA de las preocupaciones de los residentes de esta zona pasa por el tránsito, ya que hay sectores de mucha circulación vehicular. Entre las esquinas más peligrosas, se destacan Aparicio y 17 de Agosto –donde uno de los vecinos estaciona su camioneta en la vereda por el riesgo que corre en la calle– así como Aparicio y Pueyrredón, Arias y Paso, y Arias y República.

“La gente considera que hay que solicitar reductores de velocidad, señalización o semáforos –asevera Funes–, vemos que en el centro hay un semáforo cada dos cuadras, y nos parece que nosotros tenemos derechos de velar por el bienestar de nuestros vecinos y la integridad de nuestros hijos y familiares. No entiendo por qué la actual gestión ha hecho oídos sordos a todo esto”.

En referencia a la seguridad, los lugareños creen que la situación es “la de todos los barrios” y el presidente de la sociedad de fomento subraya que hay patrullajes y presencia policial: “Tenemos el destacamento en condiciones y eso lo tenemos que agradecer. El secretario de Seguridad Fabián Claudio nos prometió la refacción de esa dependencia y junto con el comisario Ariel Gallinotti y el subjefe Acosta han hecho un trabajo muy bueno. Todos sabemos que los problemas de inseguridad no pasan por la policía en sí, sino que hay una problemática social que hace que en algunos momentos las cosas se vayan de las manos, pero estamos conformes con el control policial”.

CFP 401

Hace algunas semanas se generó un conflicto que puso en duda la continuidad del funcionamiento del CFP N°401 en la sede actual, que corresponde a un inmueble de la sociedad de fomento que no se sabía si iba a renovar su contrato de alquiler.

Respecto de este tema, Funes sostiene que se trabajó para llegar a un consenso con el municipio, el área de Educación, la propia institución educativa y hasta con la intervención de los concejales de la ciudad.

Y sobre la continuidad del acuerdo, explica: “Lo estuvimos charlando con (el director del CFP) Elio Miguel, él nos entendió y nos acompaña, las dos partes estamos de acuerdo en el reclamo. También nos sentimos acompañados con los concejales Maia Leiva, Lautaro Mazzutti, Maximiliano Berestein, Natalia Donati y Victoria Muffarotto, y tratamos de hacerle ver al oficialismo que el reclamo es genuino. Mariano Spadano quedó comprometido en que nos iba a conseguir una reunión con alguien que nos dé una respuesta concreta a las necesidades que tenemos”.