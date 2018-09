Reparan la avenida de Circunvalación

El secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno de Junín, Marcelo Balestrasse, supervisó los trabajos que la empresa realiza para el sellado de fisuras que aparecieron sobre el pavimento y aseguró que “son normales cuando se realiza una repavimentación. No hay ningún problema estructural”.

Al respecto, el funcionario explicó: "Estas tareas que se están realizando sobre la avenida de Circunvalación, que es el tramo más transitado por vehículos pesados, en estos momentos está en pleno proceso y todavía no tiene la resolución provisoria, como siempre decimos, queremos que la misma cumpla con todos los estándares de calidad, por eso estamos reparando fisuras superficiales que aparecieron producto de las fisuras que se producen en la base en sí".

Y agregó: "También hay que recordar que esto es una repavimentación no una reconstrucción. Que de la capa original de 18 centímetros de pavimento, lo que se hizo aquí es cambiar los 6 centímetros últimos y obviamente algunas fisuras existentes en la base las copia el pavimento nuevo. Podemos decir que no hay ningún problema estructural, esto ya lo ha analizado la dirección de vialidad de provincia, organismo que está encima de esta obra permanentemente junto al municipio", detalló.



Costos, a cargo de la empresa

Para finalizar, remarcó que "tanto la ejecución de los trabajos y el costo de los mismos son absorbidos por la empresa" y que "a raíz de los permanentes controles sobre todas las obras públicas que se ejecutan en la ciudad, es que se han detectado estas fisuras que ahora se las está sellando e impermeabilizando para que el agua no ingrese por las mismas a la base y produzca, ahí sí, un deterioro mayor".