"Estas acciones amplían los derechos”, dijo Marisa Ferrari

En el predio de los talleres ferroviarios funciona la cooperativa de servicios industriales INNOVAR, allí, chicos que forman parte de los programas sociales Envión y Autonomía Joven realizan una capacitación sobre las distintas tareas que se realizan. La licenciada Marisa Ferrari, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Junín visitó el lugar, estuvo acompañada por los referentes de ambos programas; los responsables de la Cooperativa y el Subsecretario de Producción, Daniel Coria.

Al respecto, Marisa Ferrari señaló que "en el marco de una iniciativa surgida por los coordinadores de los programas Envión y Autonomía Joven, la cual denominaron Jóvenes en Marcha y que apunta a que los beneficiarios de ambos programas realicen actividades que les permitan aprender diferentes oficios. Lo bueno de esta acción es que además de lo que se puede hacer desde el Estado, se suma a organizaciones de la sociedad civil, en este caso la cooperativa, lo que permite darle a los chicos una posibilidad de capacitación".

La funcionaria remarcó que "estas acciones amplían derechos y en estos dos programas Autonomía Joven y Envión, el eje laboral es un eje importante, porque les permitirá a los chicos generar un proyecto de vida con autonomía y donde no tengan que estar dependiendo o ser parte siempre de un programa, en definitiva, que sustenten un proyecto de vida anclados en el trabajo".

Capacitación

Por su parte, Néstor Tudisco, encargado del área de producción de la cooperativa INNOVAR, agregó: "Cuando desde el Municipio nos propusieron realizar esta acción no lo dudamos. En el primer encuentro capacitamos a los chicos en todo lo que son las medidas de seguridad del trabajo, le dimos la ropa acorde y al final de los cincos encuentros que vamos a tener, alguno de ellos tendrá la posibilidad de incorporarse a la cooperativa".

"Los chicos acá están aprendiendo varios oficios que van, desde la producción de baldosones a realizar planchetas y plataformas elevadoras. Más allá de esto, donde los chicos cortan material, sueldan y producen algunas piezas, tareas primarias de una metalúrgica, hacemos mucho hincapié en lo que es la seguridad a la hora de trabajar, la responsabilidad y el compromiso, como el horario de entrada y salida", detalló Tudisco.

Como se mencionó, un grupo de los chicos que participan de esta actividad pertenecen al programa Autonomía Joven, la coordinadora de dicho programa, Felicitas Bazzani, indicó que "en el programa trabajamos con jóvenes de 16 a 21 años y lo que hacemos es acompañarlos en sus procesos y proyectos de vida. En este marco, la idea de que aprendan oficios en estos encuentros cortos es algo muy importante, ya que ellos van conociendo que les gusta y que no, cuáles son sus intereses y deseos y en función de ello elegir un oficio para desarrollar a futuro".

También los chicos del programa Envión, para quienes, según Nicolás Dimarco a cargo del programa, "es algo muy importante para que los chicos busquen algo en que prepararse, que no solo les permita trabajar, sino que estudien ese oficio. De hecho, esta acción la venimos llevando a cabo desde principio de año, donde los chicos han realizado, según los intereses de cada uno, capacitaciones en mecánica de motos, planificación, peluquería, construcción en seco, en fin, diferentes oficios para que ellos puedan conocerlos".

Responsabilidad Social Empresaria

Daniel Coria, subsecretario de Producción del municipio, también visitó la cooperativa INNOVAR y dijo que "con el programa de Responsabilidad Social Empresaria buscamos que todas las empresas, industrias o en este caso la cooperativa, abran sus puertas para que los chicos puedan capacitarse y comenzar a vincularlos con el empleo. Es importante esto porque a los jóvenes se les está brindando herramientas para sus futuros. Estamos muy contentos con la difusión de este programa e invitamos a más empresas a sumarse a esta iniciativa".