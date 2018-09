Katherine Rodriguez fue la ganadora del sillón

La Feria del Libro 2018 no solo tuvo una gran variedad de artistas a lo largo de la semana, sino que además, quienes disfrutaran de la misma podían participar del sorteo del sillón que decoró las seis jornadas en el MUMA.

Fue el propio Ricardo Canaletti, periodista y escritor que cerró la feria con la presentación de su libro "Crímenes sorprendentes de la Historia Argentina III", quién se quedó al sorteo.

La afortunada fue Katherine Rodríguez de 15 años, que había visitado la feria el viernes por la tarde con sus amigas.

Katherine expresó: "Estoy muy contenta de poder llevarme este mueble. Lo voy a decorar con algunos libros y otras cosas. Me gusta, además, para poner mis cosas".

También destacó: "Vi muchos libros que me gustaron. También, me gustó la variedad de colores y los dibujantes que hubo para que todos miremos como lo hacen. Estuvo muy linda la Feria".