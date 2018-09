Continúan las tareas para controlar el barigüí

Con muestreos, fumigaciones, contactos con la Provincia y otros Municipios, el Gobierno de Junín continúa recorriendo diferentes sectores cercanos al canal que pasa por la ciudad para controlar el barigüí.

El objetivo es evitar inconvenientes en esta época que comienza ya que se sabe que el calor es uno de los factores principales para la propagación de esta larva. También ayuda la baja en el agua y la limpieza que se realiza en el lugar.

La Subsecretaria de Medio Ambiente, Perla Casella dijo que "el calor es uno de los factores que atraen y ayudan al crecimiento de esta larva. Es una época en donde tenemos mucha más factibilidad de tener barigüí pero nosotros continuamos y no dejamos nunca de hacer diferentes tareas. Por tal motivo, se hicieron muestreos, aplicaciones en donde encontramos algunos focos, entre otras. También tenemos la suerte de que el agua está baja en el río que es donde tenemos marcados los puntos donde están los principales focos. Los estuvimos muestreando a lo largo de todo el año en un trabajo en conjunto con Provincia".

El contacto permanente con los municipios que están en la cuenca es permanente, para ver su evolución.

“Estuvimos haciendo muchos trabajos de rastrillaje en otras zonas porque los huevos quedan inactivos pero al aparecer movimiento en algún canal, se reactivan. Por eso buscamos esos focos que al haber llegado el calor hemos tenido algunas eclosiones semanas atrás. Estamos en ese trabajo, donde los encontramos, vamos y aplicamos el producto", dijo Casella.

Se puede controlar pero no erradicar

Casella destacó que "la comunicación con la gente de Provincia es permanente para evacuar cualquier duda o consulta. Los focos los tenemos marcados y el objetivo es mantener controlada la población ya que es imposible su erradicación. Trabajamos sobre el control y esto lo decimos para que el vecino se quede tranquilo que los trabajos no pararon nunca y en esta época de calor, lo vamos a intensificar".

Asimismo explicó que “se continúa con la fumigación de los adultos. Queremos mantener un nivel de la población del barigüí que no nos complique. Sabemos que se viene la época en donde se puede aumentar la población pero estamos preparados con el trabajo que se viene realizando. Esperamos también que las variables climáticas nos acompañen y ayuden en esta tarea que venimos haciendo”.

La situación es diferente a los años anteriores “ya que el nivel de agua del río es mucho más baja y esto ayuda muchísimo. Esto nos permite realizar un mayor control. Vamos a seguir recibiendo la visita de Provincia y seguiremos trabajando para tener un nivel controlado de la población para que nos permita pasar bien esta época del año", aseguró.