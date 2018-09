Streptococcus Pyogenes: una bacteria conocida que genera preocupación

En los últimos días seis personas murieron en distintos lugares del país, a raíz de infecciones desencadenadas por la bacteria y si bien desde los organismos de salud se trata de llevar calma, la fatalidad de los casos provocados por una bacteria conocida por la mayoría de la comunidad no deja de generar cierta preocupación, especialmente porque cinco de los casos corresponden a niños.

El Dr. Facundo Fernández Moll, referente de Epidemiología de la Región Sanitaria III dialogó con TeleJunín sobre los casos que se produjeron a raíz del Streptococcus pyogenes y aclaró algunas cuestiones sobre la información que se conoce en la sociedad respecto de la bacteria.

Responsable de muchas enfermedades

“En principio se debe decir que es un grupo de bacterias conocidas por la comunidad y que causan muchas enfermedades, dentro de los streptococcus encontramos un grupo de bacterias que se llaman streptococcus pyogenes y se conoce en la literatura científica desde hace muchísimo tiempo”, aclaró y destacó que probablemente, por el estado de conocimiento, dentro del grupo de pyogenes haya bacterias que faltan describir.

“Por lo pronto ese grupo de Streptococcus Pyogenes es responsable de muchas enfermedades de los seres humanos, de una gran variedad de enfermedades. Algunas triviales y otras más graves, en ese espectro de manifestaciones es donde puede ocurrir lo que se denomina como la enfermedad invasiva por streptococco”, explicó.

En ese sentido aclaró que existen algunas bacterias más virulentas, más agresivas y otras menos agresivas por su composición genética y por su capacidad de atravesar las membranas.

“Entonces en la vida de los chicos y en todas las personas es muy frecuente que se den enfermedades por Streptococcus Pyogenes que resolvieron muy bien de forma ambulatoria y muchas se resuelven con o sin tratamiento antibiótico, entre ellas las amigdalitis streptocócicas, la celulitis en las piernas, etc”, explicó y destacó que es lo que habitualmente ocurre y se ve en la práctica médica, “son infecciones por streptococcus que solamente están en la mucosa y no atraviesan las membranas, las barreras naturales, no avanzan. Y es infrecuente que esa bacteria atraviese esas barreras de defensa natural y pase a la sangre y produzca la enfermedad invasiva por streptococcus”, lo que ha ocurrido en los casos fatales que se conocieron.

“Una estrategia para prevenir gripe, gripe por streptococcus pyogenes es la vacunación antigripal anual completa”, explicó.

Asimismo destacó la importancia de acercarse a los centros de atención y realizar las consultas necesarias.

Para finalizar, remarcó que más allá de la vacuna, “también es esencial el lavado de manos, ventilar los ambientes y sobre todo no ir a trabajar o a la escuela cuando se tiene fiebre”.