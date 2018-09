La embajadora de Irlanda visitó Junín

La embajadora de Irlanda, Jackeline O'Hallaram visitó nuestra ciudad y fue recibida en el despacho del intendente Petrecca junto a la Directora de Relaciones Internacionales, Celeste Casella; el Presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D'Andrea, la Presidente de la Sociedad Raza Irlandeza de Junín, Ana Castrillón y concejales, donde fue declarada Huésped de Honor.

Al respecto, Celeste Casella dijo: "Me siento muy afortunada de poder recibir a la señora Jackeline O'Hallaram en nuestra ciudad. Esta es una muy buena oportunidad para comenzar a vincularnos, sobre todo, en distintos momentos que se pueden generar. Es un enorme placer tenerla aquí. Realmente para nosotros, como gobierno es un placer".

Por su parte, la Embajadora Irlandesa, comentó que "es la primera vez que estoy en esta ciudad y estoy muy contenta. Es una ciudad muy linda. Además, me pareció muy afortunado venir a Junín, porque tiene una historia muy importante de nuestra colectividad irlandesa".

O' Hallaram además de agradecer al Concejo Deliberante de nuestra ciudad por declararla Huésped de Honor, se mostró satisfecha con el recibimiento, ya que "desde mi Gobierno y la Embajada, tenemos muchas ganas de desarrollar y profundizar las relaciones con Argentina. También en lo cultural, comercial y económico, son proyectos de los que ya hablaremos para dar avance a estas ideas".

Gabriel D'Andrea destacó: "Junín, en particular, tiene un lazo muy estrecho con Irlanda, desde hace mucho años. Por eso, y por todo lo que Jackeline O'Hallaram mencionó charlamos también, sobre las intenciones de su gobierno de entablar relación con Argentina y el Gobierno de Junín; así que agradecidos a ella esta posibilidad", finalizó el presidente de Honorable Concejo Deliberante.