Farmacias juninenses suspenden la atención a afiliados del PAMI

El presidente del Colegio de Farmacéuticos Filial Junín, Atilio Villani, confirmó ayer, en diálogo con Democracia, que a partir de hoy suspenden la atención a afiliados del PAMI. “Hay un atraso muy importante en los pagos, desde abril, situación que se ve agravada por la noticia oficial de que los distribuidores no están dispuestos a seguir entregando los medicamentos con plazos tan extensos de pago”, advirtió el profesional. Y agregó: “Ellos no cobran y la gente, con razón, se la agarra con nosotros, los farmacéuticos”.

Para Villani, hasta tanto la industria y el PAMI no se pongan de acuerdo sobre el pago de lo adeudado y el acortamiento de los plazos de pago, el conflicto, que es nacional, va a continuar sin miras de solucionarse.

Para los farmacéuticos, "la situación actual de la prestación es insostenible".

Así los farmacéuticos de la Ciudad adoptaron esta medida de manera conjunta "debido a las condiciones que hacen imposible seguir sosteniendo la atención".

Desde el organismo que nuclea a los profesionales farmacéuticos recordaron que "el PAMI mantiene una deuda con el sector desde el mes de abril, las droguerías que proveen a las farmacias acortaron los plazos de pagos y no garantizan la entrega de medicamentos".

Nuevo convenio

Además, los profesionales aseguran que quieren que se discuta un nuevo convenio que sea sustentable para poder mantener la prestación. En este contexto es importante mencionar que el último acuerdo fue firmado a principios de año con una estimación de inflación del 15% y un dólar a $20, mientras que los números actuales son más del doble.

En dicho convenio se estableció un precio diferencial para los medicamentos dispensados para PAMI donde en algunos casos el valor abonado por PAMI es menor al precio que la farmacia paga a la droguería.

Los profesionales sostienen que el convenio actual se mantuvo gracias al gran esfuerzo que se vino haciendo hasta ahora y quieren que el nuevo acuerdo les permita poder mantener la prestación, la economía y fuentes laborales de sus empleados.