“No queremos que llegue y fracase”, dijo Petrecca sobre la vuelta de los colectivos

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recibió al arquitecto Martín Orduna, subsecretario de Movilidad Urbana del ministerio de Transporte de la Nación y todo su equipo para definir detalles finales del proyecto que el municipio lleva adelante para la vuelta de los colectivos a la ciudad.

Los representantes del ministerio, además, mantuvieron una reunión de trabajo con los equipos técnicos del municipio y transitaron los futuros recorridos que tendrá el servicio en la ciudad.

Tras la reunión de trabajo, el jefe comunal afirmó: "Ambos equipos nos encontramos trabajando en la etapa final, retocando los últimos detalles para que prontamente llamemos a licitación para el transporte público de pasajeros en la ciudad. Desde el primer día de la gestión nos encontramos trabajando en este proyecto y estamos muy ansiosos de poder concretarlo".

Tres líneas

"Quiero agradecer al arquitecto Martín Orduna y todo su equipo y a todo el ministerio de Transporte de Nación, encabezado por Guillermo Dietrich, porque siempre nos han recibido y acompañado en todo este proceso. Hay que recordar que, en una ciudad donde el transporte público dejó de funcionar hace 20 años, era muy necesario poder pensar y planificar el esquema de este servicio en la ciudad, para eso el acompañamiento del ministerio fue fundamental para avanzar en todo lo que hemos hecho, como por ejemplo el recorrido de las tres líneas, con sus respectivos refugios y postes ya distribuidos por la ciudad", detalló el jefe comunal.

Por otro lado, el Intendente Petrecca destacó "el trabajo en equipo junto a Nación, de hecho, hemos recibido en nuestra ciudad nuevamente al arquitecto Orduna para ultimar detalles del proyecto y muy pronto hacer el llamado a licitación con su respectivo pliego de bases y condiciones para el futuro transporte público".

Sustentable

"Desde el primer día de nuestra gestión avanzamos con una firma decisión política con este proyecto, porque el transporte público es un derecho que los vecinos de Junín se merecen. Hemos trabajado mucho, en silencio, y ahora ya comenzamos a ver cosas concretas, entendiendo que el transporte público no debe ser una foto, no queremos que llegue y después fracase, queremos que se implemente y trascienda, mejorando día a día y para siempre", explicó.

Por último, dijo que "con la puesta en marcha de estas tres líneas se estará cubriendo un porcentaje de la ciudad que no será el total, pero lo estamos planificando para que con el correr del tiempo sigamos cubriendo el total de la ciudad, en definitiva, ir dando pasos firmes y llegar a lo que hoy llegamos, que es, prontamente, volver a contar en Junín con transporte público, de manera sostenible y sustentable".

Por su parte, el arquitecto Martín Orduna dijo que "desde la subsecretaría de Movilidad Urbana y de todo el ministerio de Transporte aspiramos a que esta licitación sea un hito histórico para el transporte público de la Argentina, para que nunca más perdamos este servicio, sino todo lo contrario, que vuelva el colectivo, la movilidad sustentable a cada ciudad según su escala. Esta ciudad merece este servicio, es un centro muy importante en la Provincia y amerita todo el apoyo que les estamos brindando para que vuelvan los colectivos y los vecinos de Junín sigan mejorando su calidad de vida".

"Después de 20 años sin colectivos, volver a ponerlos en marcha no es fácil, sobre todo porque el impacto de no tener transporte público es muy duro para una ciudad, ya que implica una mayor movilidad en moto y la falta de un proyecto de movilidad urbana sostenible y sustentable", sostuvo.