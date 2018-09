Vidal: “La inversión social aumentó un 23%”

La gobernadora María Eugenia Vidal recibió el pasado miércoles en la Casa de la Provincia de Buenos Aires a directivos de los principales diarios del interior bonaerense, entre los que se encontraba Leandro Leben-sohn, editor de Democracia.

Participaron también del encuentro Federico Salvai, jefe de Gabinete provincial; Federico Suárez, ministro de Asuntos Públicos; Mariano Mohadeb, secretario de Medios bonaerenses; Juan I. Elías de La Nueva de Bahía Blanca; Rogelio Rotonda de El Eco de Tandil; Romina Apesteguía de La Opinión de Pergamino, y Jorge Botta de El Popular de Olavarría.

Tras una extensa conversación sobre la situación de la industria periodística y los planes de crecimiento de los medios invitados, la Gobernadora respondió preguntas sobre la actualidad de la Provincia y las negociaciones con la Nación de cara al cierre del presupuesto.

- En los municipios preocupa mucho el tema de obras públicas. ¿Cuáles son las perspectivas de la Provincia y de Nación? Sobre todo, después de las investigaciones en corrupción que pusieron en vilo a algunas empresas, que ya tenían obras en marcha.

- Tenemos en estos dos años y medio, 1500 obras que se empezaron y terminaron. No hay distrito que no las tenga, realizadas por nosotros o por los municipios. Hay otras 200 obras en ejecución que las queremos defender. Estamos trabajando con los ministros para que obra que empiece se termine, tanto para dejarla finalizada, como para cuidar el trabajo. Nuestra prioridad es sostener lo que está en ejecución, incluso hay una parte que se terminaría el año que viene y en función de cómo quede el acuerdo de las provincias y el presupuesto que nos toque veremos la posibilidad de realizar más obras. Por ahora no empezamos nuevas, para no dejarlas por la mitad.

La obra hidráulica fue la que más presupuesto se llevó en estos dos años.

Este año voy recorriendo 80 municipios. Para mí, no hay pueblo chico.

- El campo tiene una gran preocupación respecto a las inundaciones. ¿Se trabaja en una solución?

- La obra hidráulica fue la que más presupuesto se llevó en estos dos años. Yo sé lo que es sacar ganado a upa para tratar de ver cómo salvarlo y lo que le hace la inundación a la gente. La obra hidráulica es mi prioridad, pero es muy cara. Hay cinco cuencas clave en la Provincia que son prioridad. Con respecto a la cuenca del Río Salado, estamos ejecutando el primer tramo con Nación, el segundo está en etapa de adjudicación y como es con fondos del Banco Mundial, esa obra se va a empezar. No está en duda su ejecución y ya tenemos varias ofertas. La cuenca de Luján también está en obra. Las otras cuencas son Río Matanza, la del río Reconquista y La Plata. Algunas no se van a terminar en este mandato, pero se continuarán en mandatos posteriores.

- ¿Qué es lo que ve que le atrae de esta gestión al votante del interior?

- Esta es la cuarta recorrida que estoy haciendo de toda la Provincia. Este año voy recorriendo 80 municipios. Para mí, no hay pueblo chico. Porque cada ciudad no se parece a otra. Por eso la importancia de transitarlos a todos. Yo creo que hay un apoyo muy profundo al cambio en la Provincia.

- ¿Considera que con estos nuevos anuncios la situación social estará controlada de aquí a fin de año o será necesario revisarla?

- Una de nuestras prioridades fue cuidar a los que más lo necesitan y esto se ve si uno mira los dos años de gestión, donde la inversión social- sin contar lo salarial- aumentó en un 23%. En un contexto como este la ayuda se redobla. Este es el tercer refuerzo presupuestario en lo que va del año, en políticas alimentarias, jubilaciones mínimas y asignaciones familiares a los que menos ganan y no descartamos nuevas medidas. Porque nuestro trabajo siempre fue de recorrida teniendo como eje lo social. Yo hace 15 años que recorro los barrios más pobres y además mantenemos mesas de trabajo enfocadas en el tema, con intendentes, organizaciones de la sociedad civil y las iglesias.

-La mayor inversión en lo social, ¿conllevó reformular el presupuesto?

-Por ahora no tuvimos que hacer reasignaciones significativas. Los fondos surgieron de dos lugares: por un lado, hay más recaudación por inflación, pero no todas las áreas reciben el mismo aumento; por otro lado, llevamos adelante un plan de optimización del gasto, controlando todo lo que en la Provincia no se examinaba: correo, combustible, autos de funcionarios, estructuras. Y todo eso también suma.

- ¿Qué pasará con lo que el año pasado se había anunciado como compensación por el Fondo del Conurbano?

- En la última reunión yo pauté la necesidad de ajustar el Fondo del Conurbano. Esas metas de inflación que no se cumplieron significaron una pérdida. Lo que solicité fue un ajuste por inflación, para 2018 y 2019, para que los bonaerenses no pierdan. Además, se logra a través de fondos del tesoro, no implica que las otras provincias tengan que aportar más.

El debate por el presupuesto

-¿El presupuesto a nivel provincial ya está delineado?

-Todavía no, porque lo razonable es esperar que se cierre el presupuesto nacional, que se avance en el consenso, ya no con los gobernadores, sino con los representantes de los bloques de la oposición en el Congreso y ahí vamos a saber exactamente cuál es el monto de gasto que la Provincia tendrá que asumir.

-Cambiemos siempre se pronunció a favor de bajar impuestos, ¿qué pasará con Ingresos Brutos?

-Por ahora la baja de Ingresos Brutos no está en discusión. Por supuesto todavía falta la posición del Congreso, pero en las conversaciones con los gobernadores no se trató todavía ese tema. No descarto que se haga, pero hasta ahora no hay ninguna definición en ese sentido distinta a lo que dice el pacto fiscal.