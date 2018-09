Marcelo Birmajer presentó su libro "El rescate del Mesías" en el Muma

El periodista presentó su libro e intercambió opiniones y sensaciones con una importante cantidad de asistentes que participaron de la presentación llevada a cabo en el Museo Municipal, sede de la edición número 14 de una de las Ferias del Libro más importantes del país.

Minutos antes de la presentación, Marcelo Birmajer expresó que es la segunda vez que visita La Feria de Junín, "de la primera vez tengo un excelente recuerdo por eso, cuando me invitaron para este año dije que sí de inmediato. De hecho, estoy feliz de ver ya la sala con gente esperando y eso ya supera mis expectativas".

Respecto de "El rescate del Mesías", libro que Birmajer vino a presentar a nuestra ciudad, el autor dijo: "Es una novela sobre los años 70, muy crítica de la situación política del país entre los años 1973 y 1974, es decir, etapa previa a la dictadura y un período del cual se habló y escribió poco. En este momento del país, pivotea el personaje de la novela, un cómico judío que presencia cómo una monja asesina a un ejecutivo y empieza a ser perseguido por la triple A y por los Montoneros. En ese momento, llega el Mesías, quien es secuestrado por los Montoneros y piden un rescate de 60 millones de dólares".

Por último, el periodista y escritor dijo que "participar de estas ferias de libros me permiten aprender mucho. No solo porque a menudo tengo puntos de vistas de mis obras que nunca se me hubieran ocurrido, sino que, sus opiniones no se encuentran entre los escritores, porque el lector tiene su voz propia y a menudo es más sensible y más singular que la de los propios escritores".

