Mosca: “En nuestra ciudad están activados todos los protocolos de salud por la bacteria”

El municipio apunta a la prevención ante la aparición de casos nacionales de la bacteria estreptococo. Así lo manifestó la secretaria de Salud del municipio, Fabiana Mosca, al referirse a la situación generada por el fallecimiento de seis personas como consecuencia de una enfermedad invasiva que causa el estreptococo, y recomendó consultar tempranamente al médico ante casos de fiebre, angina, amigdalitis o farigoamigdalitis.

También dijo que en nuestra ciudad están activados todos los protocolos de salud y se está en permanente contacto con las unidades sanitarias, las clínicas y el hospital.





Prevención

Al respecto, la médica afirmó: "Para prevenir esta enfermedad es muy importante trabajar sobre las medidas de higiene, el lavado de manos, tener pautas de alarmas que eso permite consultar rápidamente al médico ante cualquier inconveniente. Esta bacteria se llama estreptococo y provoca anginas, faringitis. Puede haber otras complicaciones pero en estos casos que ocurrieron, es otro tipo de presentación de la enfermedad. Es invasiva por estreptococo que no es lo más frecuente y en algunos de estos casos se demostró coinfección con el virus de influenza".

Además agregó que "como medida preventiva no debemos bajar los brazos con la vacunación antigripal. La gripe está teniendo un pico en septiembre por los cambios climáticos que hubo, aunque estemos por comenzar la primavera. Y sobre todo a la población objetivo que son los niños de 2 años a los que debemos tener vacunados con las dos dosis correspondiente antigripal. Aquel que tuvo dos dosis el año pasado, una dosis, y aquel que no recibió las dos dosis el año pasado, aplicar las dos dosis".

"Con respecto a las anginas y faringitis o si tiene fiebre, dolor de garganta o si aparecen ganglios, hay que consultar al médico. Lo mismo se aparecen algunas manchas en la piel y no retrasar la consulta al médico. Esto se trata con un antibiótico que se llama penicilina que tiene buena respuesta. En Junín estamos monitoreando cada centro de salud y conectados tanto con región sanitaria III como con el hospital. Están activados todos los protocolos de prevención y trabajamos en red con todos los actores de esta temática", dijo Mosca.

Para finalizar, expresó que "queremos llevar tranquilidad a la población y para enseñarles cómo deben cuidarse ante este tema y cómo deben consultar a tiempo. Trabajamos todos los días para que la prevención llegue a todos los vecinos y no hay que automedicarse sino consultar al médico".