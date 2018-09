“Por PAMI, estamos trabajando a pérdida”, aseguró Atilio Villani

Hoy, a las 11, es la reunión entre el Colegio de Farmacéutico, las Cámaras de la Industria farmacéutica y el PAMI, para resolver el conflicto que podría dejar sin cobertura de medicamentos a millones de afiliados a la mencionada obra social.

En Junín, desde la filial del Colegio de Farmacéuticos, se informó que hoy a la noche habrá una reunión de farmacéuticos locales para determinar los pasos a seguir.

“Estimamos que recién a las 3 o 4 de la tarde nos informarán a nosotros los resultados de la reunión”, dijo Atilio Villani, presidente de la Filial Junín del Colegio de Farmacéuticos, a Diario Democracia.

Respecto a la situación actual, el farmacéutico manifestó: “La atención es normal para el afiliado, pero no para nosotros, que estamos ante una incertidumbre absoluta y trabajando a pérdida. Las diferencias de precio entre lo que indica PAMI y el precio real, es en algunos casos del 50 por ciento. Entre lo que paga el afiliado y el Pami no cubrimos ni el costo del medicamento”.

Villani dijo que esto nunca había pasado de esa forma. “Es un convenio muy extraño, difícil de entender. PAMI no hace mayor beneficio del afiliado, el esfuerzo, el aporte real lo hacen las farmacias y la industria. Que el precio sea normal, como fue siempre, y no que PAMI ponga un precio especial al cual nosotros tenemos que vendérselo. El precio de referencia es el de febrero de 2018 y se hace un 5 por ciento de descuento, una parte lo absorbe la industria y otra la farmacia. Ese precio se va actualizando de acuerdo al INDEC ”, explicó.

“Pasa que nosotros compramos al medicamento al precio público, al precio normal, y le aplicamos el descuento de la farmacia que ronda el 30 por ciento. Sucede que el medicamento sigue aumentando porque hay inflación y el precio de referencia según PAMI sigue siendo el de febrero, actualizado por el INDEC. Nosotros no sabemos qué referencia de precio tenemos, depende del INDEC, pero cuando lo vamos a comprar nos encontramos con el precio real del medicamento”, dijo Villani.

El farmacéutico dijo que si no hubiera tanta inflación, el precio más o menos se mantendría en un valor previsible. “Lo único que sabemos es lo que sale el medicamento, no el precio según PAMI por el cual lo estamos vendiendo”, apuntó.