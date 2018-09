Walter Piancioli presentó su trabajo “Mesa de luz” en la Feria del Libro

El cantante de la banda “Los Tipitos”, Walter Piancioli, se refirió a su nuevo libro, “Mesa de luz”, que presentó ayer en el auditorio del MUMA, en el contexto de la Feria del Libro de Junín.

“Me encanta que haya ferias del libro en otro lugar que no sea Buenos Aires. Está buenísimo venir hasta Junín para charlar con la gente y poder difundir este trabajo que, al basarse en poesías, por ahí no tiene la misma llegada que la música”, afirmó Piancioli.

Con respecto a la denominación del libro “Mesa de luz”, el cantante sostuvo: “Se llama así porque es donde uno suele leer, donde tengo los cuadernos en los que escribo y también porque me gusta que un mueble tenga un nombre poético. En este sentido, me llama mucho la atención lo que la gente guarda sobre y dentro de una mesa de luz porque habla mucho de su personalidad”.

Asimismo, Pancioli brindó más detalles de la presentación de su nueva obra: “No puedo despegar la música de la escritura porque la gente me conoce a través de Los Tipitos, por eso la presentación del libro contará con una parte musical en la que interpretaré algunos temas y para ilustrar también algunos trabajos que hay en el libro”.

Por su parte, el dueño de la Editorial Serial, Gustavo Trichilo, expresó: “Una forma de difundir lo que Walter hace es a través de su labor cotidiana, en este caso la música. Por eso tuvimos la idea de poner su imagen en la tapa del libro, porque él viene de la música y de escribir canciones”.

Walter Piancioli es integrante de la banda musical “Los Tipitos”. En “Mesa de luz” el artista realiza un compendio en el que incluye diferentes poemas, textos e ideas que desarrolló a lo largo de su carrera como cantante de la banda. Además, se trata de la segunda obra de su autoría luego de “Siete cuadernos rayados”.

Sobre el autor

Es cantante, compositor, productor, tecladista y guitarrista de rock argentino. Es reconocido por ser el vocalista principal del grupo de pop rock Los Tipitos, desde 1994.

Antes de dedicarse a la música, estudió biología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, aunque abandonó sus estudios un año más tarde, convencido de que esa carrera no lo favorecería. Durante este proceso, para pagar sus propios gastos, trabajó como perfumero, médico farmacéutico, cadete y obrero.

A la edad de 26 años, se le diagnosticó que padecía de Psoriasis, lo que impulsó a concientizar a otros, de detectar este mal cutáneo.

Comenzó su carrera en 1992, al integrar el grupo, Los Penes Erectos, una banda de rock & roll, por ese entonces conformado por Raúl Ruffino, Pablo Tevez y Federico Bugallo. Debido a que el nombre del grupo, ofendía a la audiencia, se nombraron como Los Tipitos y tras varias presentaciones y un material discográfico independiente, son convocados por el cantautor León Gieco, para la grabación de su primer trabajo discográfico oficial.

Con Los Tipitos, ha editado un total de catorce álbumes de estudio y dos álbumes en vivo.

