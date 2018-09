Transparencia y declaraciones Juradas, ejes de la conferencia de Petrecca

En la mañana de ayer, el intendente Pablo Petrecca brindó una conferencia de prensa en su despacho junto a la secretaria de Gobierno, Agustina De Miguel, el secretario de Hacienda, Ariel Díaz y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gabriel D´Andrea, en donde anunció el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante y la firma de decretos apuntando a la transparencia de la gestión y lucha contra la corrupción.

En el comienzo Petrecca recordó que “en el mes de abril, en el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo, les hablé de la importancia que tenía la recuperación de la confianza en la política por parte de los ciudadanos, principalmente en el manejo de los fondos públicos, fondos que son de todos".

En ese entonces, Petrecca destacó que “les hablé de que estaríamos adhiriendo a la ley 15.000 de la provincia para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, en ese mismo mes, nos comprometimos con la oficina de anticorrupción del Ministerio de Justicia de Nación y firmamos un convenio, el cual será elevado también al concejo, en conjunto con esta ordenanza, cuyo objetivo es realizar acciones desde el municipio para prevenir la corrupción”. Uno de los puntos más importantes de ese convenio es el de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.

En este marco, Petrecca anunció: "Elevaremos al Concejo Deliberante un proyecto donde, tanto el Intendente como todos sus funcionarios, concejales, delegados sindicales, directores y miembros de Grupo Junín presentemos las declaraciones juradas patrimoniales de nuestros bienes y que estas sean de acceso público para todos los ciudadanos, estando a disposición en la web del municipio".

Petrecca se refirió a hechos de corrupción ocurridos en la gestión anterior aunque destacó uno ocurrido en su gestión: “Se dio un hecho que personalmente me encargué de llevar a la Justicia, la que actuó rápidamente. Soy intolerante ante estos hechos y nuestro gobierno trabaja permanentemente para promover la transparencia y la participación ciudadana", remarcó.

Información al alcance de todos

Petrecca destacó que se trata de un hecho histórico, que no se había realizado antes en la ciudad: “Entendemos que es el momento propicio para que se debata, para que no haya dudas y la información esté al alcance de todos y que todos puedan saber y evacuar todas las dudas, principalmente los medios de prensa".

También se refirió a la transparencia de los procesos licitatorios y apuntó que "muchos se han encargado de hablar cosas que son mentiras”.

“Como todos saben, estos procesos están determinados por ley y esto es así, de la misma manera, para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estaré firmando un decreto donde toda licitación pública, repito, toda licitación pública, que se realice en el ámbito municipal va a estar informada también en la página web del municipio para que todos los ciudadanos puedan acceder a toda la información, de manera detallada, creemos que esto es muy importante, porque muchos ponen en duda los procesos licitatorios que llevamos adelante que son claramente transparentes y en donde cumplimos a rajatabla los procesos legales".



Trasparencia y participación cuidadana

Agustina De Miguel, dio detalles en la conferencia sobre el convenio firmado con la Oficina de Anticorrupción: “Una de sus premisas en el acceso a la información y la participación de los ciudadanos y obviamente la publicación de todos los actos de la gestión pública, para que todos los vecinos sepan de qué manera estamos administrando los recursos que son de ellos".

Respecto al proyecto de declaraciones juradas que el Ejecutivo elevará para que sea debatido y analizado por los concejales, la secretaria de Gobierno indicó que "el mismo adhiere a lo que establece la ley 15.000 de la provincia, respecto a las declaraciones juradas de funcionarios y agentes públicos y se adecua al orden municipal de la ciudad de Junín".

En tal sentido aclaró que los sujetos obligados a dichas presentaciones serán el intendente, secretarios, subsecretarios, directores generales, contador y subcontador, tesorero y sub tesorero, jueces de falta, jefe de compras e inspector general.

También incluye a los concejales y presidentes, miembros de directorios, síndicos y gerentes de empresas, sociedades y consorcios, cooperativas, fondos y todo otro ente del municipio o que éste forme parte y sean designados por la municipalidad.

Por último, empleados y funcionarios designados por el ejecutivo municipal que tengan a cargo la administración, mantenimiento, guarda, conservación de sociedades, asociaciones u organizaciones o fondos. Agentes municipales en relación de dependencia con la municipalidad, cualquiera sea la situación contractual, que forme parte de sindicatos con o sin personería gremial y revistan la condición de autoridades que integren el órgano de dirección y administración.

Continuando con la explicación del proyecto, De Miguel dijo que "las dos formas que tendrán estas declaraciones juradas son las declaraciones juradas públicas, en formato papel y a su vez estarán disponibles en la página web del Gobierno de Junín; y por otro lado, estarán las declaraciones reservadas".

“Se han hablado muchas cosas, que me dolieron a mí y a mi familia”

En el marco de la conferencia de prensa y basado en el proyecto de ordenanza que se enviará al Concejo Deliberante, el Jefe del Gobierno de Junín presentó su declaración jurada de bienes ante los periodistas que se vieron por una pantalla.

“Los datos personales, el cargo que ocupo, los bienes registrables muebles, como un auto, que en este caso y como estoy felizmente casado poseo el 50 por ciento de un único auto, un Peugeot 208 modelo 2013. Bienes inmuebles, también con titularidad ganancial, mi casa, cuyo 50 por ciento del valor de compra fue de 2 millones de pesos. También se ve en mi declaración jurada, el 25 % de un bien que es el bien de mis padres quienes han donado en vida a sus cuatro hijos, por lo cual, poseo el 25 por ciento de la casa de mis padres”, enumeró el intendente.

"Mi declaración también incluye datos bancarios, cuya información es al 31/12/2017, con mis ingresos en pesos y dólares. También aparecen mis ingresos como intendente, que durante el 2017 fueron de alrededor de 1 millón de pesos. También están las deudas, donde muestro el 50 por ciento de la deuda hipotecaria. Aquí me detengo para realizar una aclaración desde lo personal", agregó.

En este marco, Petrecca se refirió a una situación reciente: "Cuando uno es intendente su vida privada o personal se convierte en pública. Se han hablado muchas cosas, que la verdad me dolieron a mí y a mi familia. Por eso, además de mi declaración jurada he decidido mostrar hoy, los documentos de venta de mi anterior casa y el valor de esa venta que fue de 2.800.000, la documentación de un crédito hipotecario para comprar mi nueva casa, por 1.688.786 pesos y obviamente, el documento de la compra de esa casa por 4 millones de pesos, no 14 como se dijo, también los documentos de las reformas realizadas en ARBA y los planos, donde se constata que no tengo un cine en el sótano ni 14 aires acondicionados", continuó detallando el intendente Petrecca.

Luego de la exposición, el intendente respondió preguntas a la prensa presente y se refirió a su situación personal y los cuestionamientos sobre la transparencia.

En ese sentido, indicó: "No estoy hablando de la actividad que desempeño como funcionario público sino que hablo desde lo personal, de mi esposa e hijo. Se han tomado fotografías y es una persecución permanente e incluso cuando llega algún camión que baja una bolsa de cemento, se toman fotografías. Creo que es el momento de hacer esto y cuando me han preguntado de mi casa, lo he hablado. Y cuando presentamos este proyecto de declaraciones juradas, también agregarle estas cuestiones que son todas certificadas por escribanía como debe ser para que no quede ningún tipo de dudas".

Asimismo destacó: “Me gusta ir a la plaza con mi hijo y sé que las miradas siempre están. Me ha costado pero lo aprendí y lo acepto. Pero como todo trabajador y ser humano tengo derecho a descansar, irme de vacaciones o hacer otra cosa. Soy un trabajador de años que no vive de la política y que cuando me vaya de la política seguiré viviendo de mi profesión, tal como lo hace mi esposa. Venimos trabajando y ahorrando como lo hace cualquier pareja que tiene una proyección y hemos adquirido bienes y vamos a seguir haciéndolo. No creo en estas cuestiones de ocultar cosas y después cuando uno desaparece de la política, comienza a mostrar cosas. Mis bienes son los que tengo y todos lo saben y por qué no poder comprar una casa si lo puedo hacer. Y si tengo la posibilidad de hacer algunas mejoras, por qué no hacerlo. Si en definitiva soy una persona que proyecta su vida a futuro. Creía que este era el momento de hacer esta exposición, porque además va en el mismo sentido de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales", dijo Petrecca.

El Jefe Comunal agregó que como cada funcionario cuando se inicia en la función pública, tiene la obligación de presentar la declaración y agregó “de hecho, cuando asumo la función de concejal en el año 2013, que es mi inicio en la gestión pública, está en un sobre en el legajo de personal del municipio. Pero como no estaba la ordenanza no podía ser pública pero ahora será de acceso para todos".

Grupo Junín

Sobre el trabajo de Grupo Junín, Petrecca, aclaró que “la ley que nos rige es la ley orgánica municipal que habla de diferentes formas de comprar y adquirir bienes en el estado, concurso de precios, licitaciones privadas y públicas, evolución de los montos, etc. Las más importantes por la cuantificación son las licitaciones públicas y también la ley habla de algunas excepciones, como lo son las contrataciones por ejemplo de las cooperativas que pueden hacerse de manera directa y el tema como puede ser de Grupo Junín”.

En ese sentido aclaró que “cuando asumimos en la gestión la empresa Grupo Junín estaba para liquidarse y cerrarse, fruto de la corrupción y del desmanejo de fondos por parte de funcionarios públicos que hoy están procesados y con causas a juicio. Por lo cual, este gobierno tomó la decisión de que esta empresa, que es de todos los juninenses, se revalorice y siga dando trabajo como lo está haciendo. Y que siga prestando un servicio de excelencia, algo que supo hacer en sus comienzos".

Así fue que se realizó un “rescate de 7 millones de pesos para que siga funcionado y que la empresa no se liquide. Además, mantuvimos las fuentes laborales para que pueda seguir brindando el servicio de gas. También fue una decisión de este gobierno que la empresa siga teniendo más trabajo juninense. Muchas compras han pasado por esta excepción legal y por medios de compras directas al Grupo Junín. No obstante en la transparencia que está en la página web se podrá ver el detalle de esas compras”.

Consultado por la prensa sobre la empresa Marcalba, mencionada entre las empresas que pagaron coimas durante el gobierno anterior, Petrecca aclaró: "Nosotros no vamos a hacer nada ya que el proceso de licitación no marcó ninguna anomalía. El proceso se hizo como corresponde y hoy nos hemos enterado que varias empresas estaban enganchadas con la corrupción del gobierno anterior. Incluso hay muchos procesados y presos y si la Justicia dice algo en contrario, lo respetaremos como tal. Pero el proceso licitatorio fue sin ningún inconveniente”.

Asimismo agregó: "Esta es información pública que está al acceso de todos y cada uno hará con esa información lo que crea que deba hacer. El que quiere oponerse, como lo estamos viendo en los últimos tiempos lo va a seguir haciendo. Lo que les pediría a los que se oponen es que vean la ley y a los concejales opositores, que sean más responsables. Y también que si la información que estamos llevando adelante no satisface, están los medios judiciales para iniciar las acciones que crean correspondiente", dijo.

Para finalizar, y consultado sobre lo que piensa que se hará la información que brindó sobre su situación patrimonial, Pablo Petrecca expresó: "Hay un sector que nos ha hecho varias causas judiciales, pero de eso hablaremos en una próxima conferencia de prensa, cuando la Justicia se expida. La oposición está en un rol destructivo, tomará este tipo de información sobre mis bienes patrimoniales como lo quiera tomar, hoy lo que hacen es generar malestar, división y confusión. Quizás quieran tapar lo que no pueden tapar de sus gobiernos o creen que todos somos como ellos, creo que tienen mucho para responder y decir del gobierno que fueron parte y me refiero al gobierno más corrupto de la historia argentina".

Aclaración sobre la compra de combustible

El encuentro de Petrecca con la prensa también sirvió para que desde el Ejecutivo municipal, a través del Contador Ariel Díaz, se brindara una explicación sobre una licitación para la compra de combustibles, tema sobre el cual, según destacaron, circularon videos.

Díaz, recordó que "desde el año 2014, se creó una ordenanza donde se establecía un canon para el mantenimiento del trazado urbano municipal, que hoy se cobra 23 centavos por litro de gasoil y 30 centavos para la nafta, esto hizo que varias estaciones de servicio se presentaran en la Justicia para evitar el cobro de este canon. Esto, según decreto provincial, excluye a estos proveedores, en litigio judicial con el municipio, de las licitaciones".

"En este marco, desde que asumimos en la gestión solo podemos operar con dos o tres empresas en las licitaciones de compra de combustibles, más allá de que hoy, estamos dialogando con el resto de las estaciones de servicio para poner fin al litigio y sumarlos a estas licitaciones, para lograr un precio más competitivo. Estamos hablando de un bien esencial para el municipio, para que podamos prestar los servicios que prestamos, inclusive el de los patrullajes de los móviles policiales", agregó.

Respecto de este caso puntual, que se menciona en los medios, Ariel Díaz, contó: "Cuando llamamos a la licitación, se presentó una sola empresa, en un momento donde el precio estaba volátil y donde el empresario pasó un valor superior para cubrirse ante esta situación del precio. En este caso había dos opciones, llevar adelante la licitación como lo hicimos, cumpliendo con todas las normativas, de hecho esta compra fue homologada por el Concejo Deliberante, o esperar hasta que la situación de los precios se aclare y mientras tanto parar las máquinas municipales, cosa a la que el Intendente se opuso porque estamos acá para brindar servicios y mantener la ciudad como corresponde".