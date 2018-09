La impresión de la feria

Juan Sasturain explicó que "ya he venido un par de veces a esta feria. Es muy linda esta propuesta porque es una feria apretadita y en el centro de la ciudad. A veces se hacen en ámbitos muy específicos y grandes que están lejos del centro o un lugar complicado y no tienen el mismo significado. En cambio acá es un lugar de paso y todos se pueden ver. Imagino que la gente viene a este lugar con naturalidad. Además, hay concursos y me parecen cuestiones muy importantes. Los felicito por esta propuesta".