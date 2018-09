Una periodista presenta “Los secretos de la Casa Rosada”

El próximo sábado, a las 20.30, la periodista Liliana Franco presentará su libro: “Los secretos de la Casa Rosada”, en el auditorio del Museo de Arte Municipal, en el marco de la Feria del Libro 2018.

Se trata de un compilado de anécdotas escritas por la periodista desde el período presidencial de Raúl Alfonsín hasta de Mauricio Macri, aunque de este último dijo que había menos escrito.

Esta periodista del diario Ambito financiero, en diálogo con TeleJunín, contó que fue acumulando anécdotas, luego corroborando los dichos conocidos por ella. “Me llevó dos años escribirlo, tardé porque quería corroborar que los dichos fueran veraces y no solo rumores. Los empleados de la Casa Rosada tienen información confidencial. Me ha quedado mucho material”, dijo.

Señaló que su libro se está vendiendo bien, que es de fácil lectura y no obliga a la persona a leerlo en forma continua, sino que puede ir de un período a otro.

“No es un libro histórico, solo anécdotas, aquellas que aparecen cuando se apagan las luces de las cámaras. Ahí vemos cómo se comportan en realidad”, acotó.