Obras en cruces pluviales en el camino a la Laguna

Al respecto, Marcelo Balestrasse, titular de la secretaría, detalló que esta obra se da "en el marco de un programa que estamos haciendo con la gente de vialidad provincial y la secretaría de espacios públicos. Por cuarta vez estamos trabajando por un cruce de desagües pluviales en zonas de quintas, antes de comenzar con la repavimentación".

Asimismo, Balestrasse brindó más detalles acerca del trabajo que están llevando a cabo: "Esto se hace en una zona suburbana, precisamente por la calle donde se ingresa al Barrio 'El Lihué', porque todos los excesos hídricos que circulan por las calles no tienen el desagüe que atraviese la cinta asfáltica para desagotar en el canal".

Para finalizar, el funcionario resaltó que “podemos hacer esto gracias al trabajo en conjunto con vialidad provincial. Es por eso que estamos haciendo este corte en el asfalto del camino a la Laguna de Gómez, para poder solucionar los excedentes hídricos de todos los barrios cercanos que no tienen salida hacia el canal. Cabe resaltar que estos trabajos de desagües en los barrios linderos, deben realizarse dos veces más para completar todo el trazado y que los vecinos no encuentren más complicaciones".