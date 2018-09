Repercusiones por el Día del Maestro

El saludo a los maestros, realizado por el Director General de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny vía la red social Twitter despertó algunas respuestas por parte de la oposición en el marco del reclamo docente que ya lleva ocho meses sin solución.

Las palabras de Sánchez Zinny en la red del pajarito fueron exactamente: “Mi reconocimiento y felicitación en su día para todos los #Maestros que, con vocación, entusiasmo y compromiso desarrollan la tarea más trascendental de todas: enseñar y formar. #GraciasMaestros”.

El senador provincial por Unidad Ciudadana, Gustavo Traverso sostuvo sobre el saludo que “en el contexto actual no tengo más que decir que es de un cinismo absoluto, el mismo cinismo al que nos tiene acostumbrado el presidente Macri cuando dice que vamos bárbaro y pasamos una tormenta, o de María Eugenia Vidal cuando habla de los brotes verdes del interior”.

Según Traverso, “realmente hablar y felicitar a los maestros cuando su gobierno no le reconoce ese esfuerzo que dice el ministro y no le garantiza ni siquiera la infraestructura escolar, realmente sigue siendo un acto de crueldad”.

La titular de Suteba, Francina Sierra aseguró que “las palabras del ministro no son nada más que palabras vacías que no tienen contenido real, porque si creyera en lo que está diciendo, en reconocer el trabajo docente, lo primero que tendría que hacer es convocar a paritarias para que los maestros tengamos salarios dignos”.

Sierra agregó: “Y por sobre todas las cosas, tendría que estar preocupado en brindar las mejores condiciones para enseñar y que cada escuela esté en condiciones y para eso le falta muchísimo trabajo. Ese saludo no significa nada, cuando en las acciones se verifica el abandono, el desprecio, y la desidia por el trabajo y la labor de los docentes”.

Por su parte, el concejal del Frente Renovador, Maximiliano Berestein, expresó que “son fechas sensibles, donde ningún funcionario quiere quedar afuera de los saludos porque entienden que les da un reconocimiento político, pero los reconocimientos se demuestran con acciones y creo que este gobierno de la Provincia ha insistido en mantener una rivalidad con los docentes y los puso como los responsables del conflicto, y eso es dañino para la cultura argentina y así sigue dividiendo a la sociedad”.

“Para revindicar el rol docente desde el Estado se debería hacer un reconocimiento real a su tarea, y su labor para el crecimiento de la patria”, fundamentó el edil massista.