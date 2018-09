Petrecca y Sasturain inauguraron una nueva edición de la fiesta de la lectura

Bajo el lema “Palabras valiosas” se inauguró de manera oficial una nueva edición de la Feria del Libro de Junín. El intendente Pablo Petrecca, junto al director de Cultura y Turismo, Luis Bortolato, y el destacado escritor Juan Sasturain pusieron en marcha la XIV edición que se extenderá hasta el domingo, en el MUMA (Roque Sáenz Peña 141).

Cabe destacar que Sasturain fue el encargado de abrir esta feria con una charla sobre su último libro "El último Hammett”.

Al respecto, el jefe comunal afirmó: "Septiembre es un mes muy intenso en cuanto a lo cultural. Venimos de Cultura Campo, donde muchos vecinos de la región, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país nos visitaron y disfrutaron de espectáculos muy importantes. Y hoy (por ayer) estamos inaugurando una nueva edición de la Feria del Libro que es un clásico y una referencia cultural en la región. Aquí se encuentran editores, libreros y artistas que se juntan en este espacio para compartir experiencias. Además, tenemos el honor en este primer día de contar la presencia de Juan Sasturain".





Además, afirmó: "También habrá escritores y tendremos este año una nueva edición de novela corta en el marco del certamen Rody Moirón, en donde saldrá un nuevo libro. Estamos muy contentos y expectantes por esta nueva edición. También invitamos a toda la comunidad a que puedan recorrer esta feria que es el esfuerzo de todos los juninenses. Ya es algo de todos los vecinos de la ciudad y queremos que se apropien de este espacio. Esperamos a toda la familia para que vengan con los chicos porque hay muchos rincones de lectura. Las escuelas también tienen una importante participación y esperamos que la disfruten".

Para finalizar, dijo: "Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la dirección de Educación y las escuelas, para que los chicos la puedan venir a recorrer. En estos lugares, consiguen una cercanía al libro muy grande y a eso apostamos. Queremos que los chicos conozcan los libros, que los vean y los puedan comprar para leerlos. Vivimos en una era digital pero los libros son muy importantes. Me pasa con mi hijo que todas las noches me pide que le lea un libro y son cosas que no se deben perder. Invitamos a todos los vecinos de la ciudad y de la región para que vengan y recorran esta feria".

Sasturain: “Los felicito por esta propuesta”

Por su parte, el escritor Juan Sasturain afirmó: "Ya he venido un par de veces a esta feria. Es muy linda esta propuesta porque es una feria apretadita y en el centro de la ciudad. A veces se hacen en ámbitos muy específicos y grandes que están lejos del centro o un lugar complicado y no tienen el mismo significado. En cambio acá es un lugar de paso y todos se pueden ver. Imagino que la gente viene a este lugar con naturalidad. Además, hay concursos y me parecen cuestiones muy importantes. Los felicito por esta propuesta. Hoy venimos a presentar "Hammett" y esperemos que les guste".