Giapor fue reelecto en la Federación de Sociedades de Fomento

el día de ayer, en El Salón, se realizó la asamblea para votar las nuevas autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento y Osvaldo Giapor obtuvo la mayoría de votos resultando reelecto en su puesto.

En la jornada, el voto de los representantes de los barrios de la ciudad y localidades sumaron 38 con un resultado de 21 votos para la lista del fomentista Giapor y 17 para Juan Carlos Screpi.

Continuar trabajando

“Nunca se puede terminar con las tareas que uno tiene que hacer en el fomentismo, pero sí nos hemos comprometido desde hace bastante tiempo a poner al fomentismo en el lugar que corresponde”, adelantó Giapor en diálogo con Democracia, luego de ser reelecto.

“Se trata de no pedir, no ser mendigos, hay que empezar a hacer consorcios vecinales como lo hacían los fomentistas que nos enseñaron a nosotros. Quiero que se junten los vecinos y el municipio apoye para empezar a trabajar como lo hacíamos antes cuando no teníamos nada”, sostuvo.

En esa línea agregó: “Ahora tenemos la obligación de enseñarles a los fomentistas nuevos, y son muchos gracias a Dios, el camino. Que empiecen los consorcios, que comprometamos a los vecinos para que apoyen a las sociedades de fomento”.

Personería jurídica

Asímismo, Giapor destacó que el municipio ayudaría a las sociedades de fomento para la regularización de la personería jurídica.

“Habíamos llegado a un acuerdo con la municipalidad para que los fomentistas sean ayudados por la municipalidad en cuanto a los papeles de la personería jurídica”, puntualizó.