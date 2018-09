Avanza la megaobra del desagüe pluvial en la zona norte de Junín

El Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, recorrió junto a parte de su equipo la zona del barrio Bicentenario donde se realizan las obras de desagüe. Como siempre, aprovechó la oportunidad para dialogar con los vecinos, a los cuales, había visitado en abril de 2017, cuando las lluvias provocaron inundaciones en ese sector.

Al respecto, Petrecca señaló: "Este es un día muy especial para mí, es la parte linda de la realización de las obras, porque son muy importantes pero después se tapan, quedan bajo tierra. Recuerdo el 9 de abril del año 2017, un domingo que estuvimos en este barrio junto a Juan Fiorini y Martín Beligni, donde las lluvias estaban generando una inundación muy grande en todo Junín, y aquí, los problemas eran muy importantes, de hecho ese día vi a Mónica caminando con sus botas, muy preocupada y angustiada por el agua que tenía en su casa, con los muebles levantados y toda la casa llena de barro, una imagen muy triste".

"Ese día le dije, Mónica vamos a hacer la obra de desagüe y hoy con mucha alegría vemos como dicha obra está pasando por el frente de su casa. Ella tiene construido un terraplén en la puerta de su casa y le prometí que cuando la obra esté terminada yo mismo se lo voy a tirar", agregó. También Pablo Petrecca señaló que "es una satisfacción ver cómo avanza la obra, que a pesar de su magnitud ya lleva más de un 60 por ciento de avance y que por más que se tape, sabemos que cambiará radicalmente la vida de los vecinos".

El funcionario recordó que "esta obra fue esperada durante 40 años por los vecinos y beneficiará a 5 barrios de la ciudad donde viven muchas familias que padecen las inundaciones porque esta obra no estaba y ahora, cuando se termine, la lluvia ya no será un problema para ellos, por eso decimos que son las obras que mejoran la calidad de vida de la gente".

Para finalizar, el jefe comunal agradeció "al presidente Mauricio Macri, al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a su subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bericiartua, a la gobernadora María Eugenia Vidal, por el compromiso en hacer realidad este sueño. Como dije, la emoción es muy grande, porque desde aquel domingo de abril de 2017, triste, hoy vemos la concreción de la palabra empeñada y la felicidad de los vecinos".

Satisfacción vecinal

Por su parte, Mónica Tomé, vecina que recibió al Intendente Petrecca, remarcó que "todo el barrio está recontento. Cuando aquel abril de 2017 el intendente me comentó de esta obra yo me puse muy contenta, pero sentía que hasta que no viera la primera máquina trabajando no me iba a ilusionar, porque esta obra se prometió por años y nunca se hizo. Tenia esperanza y hoy la tengo enfrente de casa y estoy feliz. Todos los días me paro en la vereda y miro cómo trabajan los chicos, con mucha emoción".

"Hasta hoy vivo con el corazón en la boca, porque cada vez que llueve la casa se me llena de agua, un problema que padecemos todos los vecinos de este sector, pero ahora, con la obra terminada ya no sufriremos más este problema. La obra quedará tapada, pero yo ya la vi y la tendremos bien presente con cada lluvia", concluyó, emocionada, la vecina.