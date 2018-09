La vuelta de las retenciones desató el malestar de los chacareros de la Región

Apremiado por el déficit fiscal, la administración de Mauricio Macri apeló a un paquete de medidas “antipáticas” –tal como las definió el propio mandatario-, entre ellas, el regreso de las retenciones al sector agropecuario, iniciativa resistida desde siempre por el campo y que ahora despertó el malestar y las críticas de los productores.

En este escenario, ante una ronda de consultas de Democracia, los presidentes de las sociedades rurales de distritos de la Región expresaron sus distintas posturas.

“El campo tiene que ayudar”

Aníbal Fernández, presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, aseguró a este diario que no esperaban que Mauricio Macri anunciara esta medida ya que habían prometido no volver a implementar retenciones.

“En este caso, dado el valor que tiene el dólar, al campo no le molesta en absoluto esa retención de entre tres y cuatro pesos por dólar, no influye en absoluto en lo que pueda perder el campo porque para nosotros es muy buen dólar para exportar”, afirmó Fernández. Y agregó: “Pero sí nos generó desilusión porque habían dicho que no iban a hacerlo, en otros países te subsidian para exportar y acá nos cobran por exportar. De todos modos, viendo cómo está el país y cómo la está pasando el resto de la gente, me parece que nosotros tenemos que tener un momento de grandeza y ayudar en esta coyuntura”.

Consultado acerca de si considera que el sector, nuevamente, sale a respaldar en una situación complicada, Fernández dijo que “no le estamos dando una mano al gobierno, le estamos dando una mano al resto de la gente, hay personas que ganan diez mil, doce mil pesos, algunos ganan seis mil pesos, tenemos que ser solidarios, no pueden vivir con ese dinero, no podemos ser ajenos, no sirve que estemos nosotros mejor y la gente peor, vivimos en sociedad y tenemos que ser solidarios con el resto”.

El presidente de la Sociedad Rural de Lincoln recordó también el conflicto del campo en 2008 y dijo que “esta vez es distinto porque, en su momento, del kirchnerismo al campo le molestó el maltrato, decían ‘los piquetes de la abundancia’, decían muchas cosas Néstor y Cristina y eso dolió porque el campo siempre se dedicó a producir y ellos hablaban como si todos tuviéramos grandes estancias, hoy todos tenemos que producir y ser pequeños empresarios porque si no, nos fundimos”.

“Si hay que hacer un esfuerzo, lo hacemos entre todos pero lo que pensamos es que quienes nos gobiernan tienen que dar el ejemplo. Ya se tendrían que haber bajado el sueldo tanto el poder ejecutivo, diputados, senadores, ser solidarios con el resto de la gente que la pasa mal”, consideró Fernández con énfasis. Y amplió: “Ganan sueldos desorbitantes, les sobra, cobran las jubilaciones de privilegio. No sirve que el campo tenga dinero y que el resto del pueblo la pase mal, no podemos ver que el vecino la pasa mal mientras a uno le sobra. Tiene que haber equilibrio para que todos vivamos tranquilos y en paz”.





“¿Cuántas crisis más?”

La pregunta se la hizo el presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto Del Solar Dorrego. “Dicen que el campo tiene un ingreso extraordinario por el aumento del dólar pero no reparan en que el costo de producción es muy alto, no se toma en cuenta la rentabilidad del sector, hay mejor ingreso por el dólar pero el costo se ha incrementado”.

Del Solar Dorrego consideró que “esta situación es una mezcla de una herencia recibida con los errores del gobierno nacional, entonces el campo debe poner el hombro otra vez pero no significa que les daremos un cheque en blanco sino que volveremos a hacer este esfuerzo contra nuestra voluntad pero en la medida en que el gobierno nacional achique el gasto público, y ahí no vemos que las cosas se hagan como se deben hacer” y agregó “se venía olfateando desde hace un tiempo pese a la decisión infantil del presidente de decir ‘no las vamos a tocar’, era un voluntarismo total que ante la situación de emergencia lo tuvieron que tocar”.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Rural de Rojas dijo que “estamos en contra de las retenciones desde siempre porque es un doble impuesto, porque pagamos ganancias y nos quitan parte de la producción, esta vez el campo no es el único perjudicado porque también afecta a otros sectores de la economía y, en cierta medida, eso nos parece razonable, entendemos la crisis que atravesamos pero el Estado tiene que ser el primero en dar el ejemplo, tiene que bajar el gasto el gobierno nacional, provincial y municipal, porque al haber quitado el fondo sojero a los distritos no sería extraño que ahora aumenten la tasa vial para utilizarla para rentas generales, porque ya sabemos que los caminos rurales no se arreglan”.

Del Solar Dorrego dijo a Democracia “esperamos que esta sea la última crisis, ¿Cuántas más va a haber?, el discurso de Macri me hizo acordar al de Pugliese –ministro de Economía de Alfonsín- cuando dijo “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”, por supuesto que vamos a contestar con el bolsillo, el asalariado, el empresario, todos; queremos que el país mejore pero el agujero negro es el Estado argentino.Esto es un trago amargo, estamos con mala cara, una vez más hay que recurrir al manotazo de los impuestos, el país está en crisis, no queda otra”.

“Durante el kirchnerismo, las retenciones agropecuarias significaron al Estado un ingreso de 65 mil millones de dólares, me pregunto qué hicieron con ese dinero, porque no se vio invertido en rutas, infraestructura ni puertos”, finalizó Del Solar Dorrego.

“El gobierno es responsable”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco, Guillermo Voisin, dijo que “no nos sorprendieron las medidas anunciadas, se venía escuchando que esto podría llegar a suceder y, lamentablemente, volvió a suceder” y agregó “estamos en total disconformidad con esta nueva medida, es un impuesto que nos ha generado muchísimas dificultades las veces que lo aplicaron, pero entendemos que hay crisis y nuestro sector volverá a poner el hombro para sacar al país adelante, esperamos que sea la última crisis, ya se han vivido varias y seguimos estancados”.

Por otro lado, Voisin dijo que “ojalá el presidente cumpla con la división de esfuerzos como pidió, ojalá que el gobierno baje los gastos como lo debe hacer, no se puede gastar más de lo que generamos porque nos perjudicamos, tiene que haber equilibrio fiscal sino los privados ponemos dinero siempre en algo que después no vemos reflejado”.

Respecto de los factores que condujeron al país a esta situación, el presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco dijo que “la sequía y el temporal que vino después afectaron porque fue mala la cosecha pero creo que hubo una fuerte intervención de los exportadores y quedó a la vista su rol, desgraciadamente cinco u ocho empresas manejan el mercado de exportaciones y, ante el conocimiento de que podría haber retenciones, liquidaron ocho millones y medio de toneladas de cereal que ellos retenían y especulaban para manejar el mercado; eso afecta en el mercado del dólar, vendieron esa cantidad de cereal que es entre un 20 y 25% de la cosecha de 2017 y 2018 y ahí se puede ver quiénes son los poderosos. El gobierno debería intervenir para que no vuelva a ocurrir y no vuelvan a hacer lo que ellos quieren”.

Por último, Voisin dijo que “hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, la responsabilidad es de la mala lectura política que hizo el gobierno durante estos 33 meses, eso nos condujo a esta situación y los productores no estamos de acuerdo con la presión impositiva pero tenemos sentido común y entendemos el momento que estamos atravesando como sociedad”.

“Notamos desprolijidad e improvisación”

El presidente de la Sociedad Rural de General Arenales, Raúl María Ojea, hizo hincapié en la desilusión moral más que en la económica. “Queremos ver de qué manera se va a aplicar, aún no hay mayores precisiones pero se sabía que se venían las retenciones porque hay un problema financiero muy grande y, en momentos como estos,el campo, el petróleo, la minería y el turismo exterior son los únicos que pueden poner el hombro” dijo Ojea y agregó “esto generó desazón, desilusión en el sector pero no por lo económico sino por lo moral: dijeron que no iban a poner retenciones y cuando les apretó el zapato lo hicieron, había un contrato que no respetaron”.

“La sequía que hubo fue muy importante, faltan diez millones de toneladas de soja, fue fundamental. El único que aporta los dólares para exportar es el campo y faltan dólares, hubo sequía, después humedad, el cereal fue comercializado de forma completamente distinta porque la cosecha fue mala, de todos modos, no es una excusa”, apuntó Ojea y dijo que “esta vez es una medida más clara y saludable que las veces anteriores pero notamos desprolijidad, improvisación, a los productores les preocupa más la inestabilidad cambiaria y la inflación que la retención en sí, es decir, la incertidumbre y la desconfianza nos preocupa más que nos quiten cuatro pesos por dólar porque hoy hay buen precio del cereal”.