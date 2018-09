Norte: “Lo que más necesitamos hoy es la conexión del gas natural”

El Barrio Norte es un triángulo delimitado por la calle Primera Junta, la Avenida Libertad y la Ruta 188, que está ubicado en el extremo de la ciudad.

Es cierto que la avenida República funciona aquí como una suerte de línea divisoria que separa dos sectores que se diferencian por la cantidad y calidad de servicios en cada uno.

Sin embargo, la dirigencia de la sociedad de fomento trabaja para conseguir que se les dé más infraestructura a los residentes.

Entre las prioridades, se destaca la extensión del gas natural, el recambio de luminarias, la colocación de reductores de velocidad y de cámaras de videovigilancia.

Infraestructura

En cuanto a las redes de agua corriente y cloacas, Aguilar asegura que se avanzó con estas prestaciones “en la zona detrás de Los Perejiles, donde no había agua ni cloacas, y esas tres manzanas ahora cuentan con el servicio”. Lo mismo que un sector de la calle Robbio, “donde también estaban pidiendo desde hace mucho tiempo”, y ya se culminó con red cloacal.

Lo que más necesitamos hoy por hoy es la conexión del gas natural, ya estamos en tratativas para poder extender este servicio. Germán Aguilar. Pte. de la Sociedad de Fomento.

Otro ítem sobre el que los residentes solicitan acciones de la comuna es el alumbrado público: “Estamos pidiendo recambio de luminarias para una mejor visibilidad y transitabilidad de las calles. En la plaza ya pudimos hacer un cambio de luces convencionales por leds, lo que mejoró mucho la seguridad. Ahora queda pendiente el recambio. Siempre pedimos la tecnología led, pero sabemos que eso no es fácil. La colocación de algún pescante permitiría tener mejor visibilidad”.

Asimismo, el gas también es una prioridad para las ocho o nueve manzanas que todavía no tienen esta prestación. “Lo que más necesitamos hoy por hoy es la conexión del gas natural”, afirma Aguilar, para luego ampliar: “Ya estamos en tratativas para poder extender este servicio a través de consorcio o del modo que nos indiquen”.

Las calles

En referencia a la extensión de pavimento en el barrio, Aguilar sostiene que están “siempre dispuestos a pedir” y, en tal sentido, afirma que “la calle de tierra molesta, no solo en los días de lluvia sino en todos los días donde el viento también complica”. Por eso señala que “sería un gran beneficio poder contar con más cuadras de asfalto”, algo que van a “seguir gestionando”.

Por otra parte, la avenida Libertad, entre República y la ruta está muy deteriorada. “En una de las reuniones que tuvimos tratamos el tema de la repavimentación –comenta el dirigente fomentista–, algo que todavía no se ha podido hacer. Aunque sí anunciaron que en algunos días van a estar bacheando la zona más afectada. Cabe destacar que, desde La Plata hasta la ruta se colocaron luminarias led, lo cual hace mucha mejor la visibilidad. Y la idea es seguir avanzando en eso y, seguramente, va a llegar hasta República”.

Tránsito y seguridad

En cuanto al tránsito, “lo que más se detecta es la gente en contramano”. Es que, cuando se asfaltaron algunas calles se puso la cartelería correspondiente, aseveran que los conductores no la respetan.

“Hemos pedido reiteradas veces reductores de velocidad porque hay cuadras que son muy complicadas y hubo muchos accidentes”, agrega Aguilar, quien también destaca que “en las avenidas se colocaron carteles nuevos para la señalización, algo que debe respetarse, porque se debe ingresar al barrio por los accesos permitidos, porque si no se hace así se generan accidentes. Lo mismo que el semáforo de República y Libertad, donde se cometen muchas infracciones, sobre todo las motos y la falta de concientización”.

Por último, sobre la seguridad, consideran que el barrio “está más tranquilo, los patrullajes se hacen y se cumplen con los recorridos”. No obstante, quisieran sumar más cámaras a las dos que ya hay en República, en los cruces con Libertad y con la Ruta 188: “Desde el municipio nos explicaban que la fibra óptica no bastaría para alimentar más cámaras, algo que nosotros queríamos hacer. Es más, propusimos comprarlas nosotros para que ellos tiendan el cableado, pero por ahora no se puede”.