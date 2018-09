Volvió el barigüí y el municipio busca los “focos” para combatir al molesto insecto

Con la llegada de las temperaturas más elevadas, hizo su reaparición en nuestra ciudad y en otros distritos de la zona el “barigüí”, un insecto muy molesto que trae complicaciones, especialmente a la hora de disfrutar del aire libre.

En este contexto, la responsable de área de Medio Ambiente del municipio, Perla Casella, afirmó a Democracia que “los muestreos para detectar las larvas del mosquito continuaron durante todo el año, sin tregua, como así también la aplicación de los productos para controlarlo”.

A diferencia del año pasado, cuando la inundación desbordó los canales del Salado y las lagunas del partido y de la región, esta vez “el agua está baja, situación que permite tomar las muestras, y por ahora no hemos encontrado focos en el río”.

Sin embargo, la funcionaria comunal aclaró que detectaron la presencia del barigüí. “La semana pasada hubo mosquitas y esta también, y en Bragado pasó lo mismo. En los puntos de muestreo no hay larvas, por eso estamos tratando de detectar otros focos, porque con la subida de la temperatura van a volver a aparecer, sobre todo si septiembre es lluvioso como se espera”, afirmó.

“Ahora la situación es mejor que el año pasado, porque no podíamos aplicar los productos. Estamos aplicando en donde encontramos larvas, pero la realidad es que estas mosquitas nos van a seguir complicando, porque erradicarlas es imposible en este momento, se puede controlar el nivel, pero no eliminarlas”, señaló.

“Es una especie que estuvo mucho en el Chaco y se trasladó a la zona, encima en Junín el río pasa al lado de la ciudad, tiene un curso de agua rápido, y mucha sangre para alimentarse. Lo que pueda pasar en el verano es muy difícil de pronosticar, porque depende de múltiples factores, el clima, y hasta la cuestión hidráulica, por el tema de las compuertas. Mañana (por hoy) vamos a realizar aplicaciones terrestres, en el río, en los canales”, indicó.

Más allá del costo de los productos biológicos que se utilizan para combatir el insecto, Casella aseguró que no hay una cuestión económica detrás, de aplicarlo de manera insuficiente, sino que ahora apuntan a encontrar otros focos donde se está desarrollando el mosquito. “Seguimos en contacto permanente con los especialistas de La Plata, y trabajando sin pausa para controlarlo”, aseguró.

Programa bonaerense

A comienzos de este año, cabe recordar, el gobierno provincial dio inicio al Programa de Mitigación del barigüí en la cuenca del Río Salado con el objetivo de realizar un abordaje científico e integral de la problemática y generar soluciones a los trastornos provocados por este insecto.

La iniciativa se lleva a cabo junto a diversos municipios bonaerenses y comenzó a ser implementada en Junín, Bragado y Alberti, con el objetico de combatir la pequeña mosca negra que muerde y que afecta a la región, con mayor intensidad a raíz de las inundaciones del año pasado.

Se trata de la ejecución de una serie de estrategias coordinadas por especialistas del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores para cuantificar la población del barigüí y estudiar las condiciones climáticas e hidrológicas de la región, entre algunos factores que son claves para combatirlo. En ese marco, los equipos locales contaron con la capacitación y acompañamiento de los investigadores de la CIC en la realización de un informe preliminar y en la elaboración de un plan de acción a mediano y largo plazo.

Los trabajos, que también se llevaron a cabo en los distritos de 25 de Mayo, General Belgrano, Roque Pérez, Pila y Lezama, entre otros, prevén la utilización del microorganismo Bacillus thuringiensis o BTI, bacteria aplicada por medio de un producto biológico de carácter natural, que es la tecnología más utilizada para eliminar las larvas de barigüí, mosquitos y jejenes.