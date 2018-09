Bajó la demanda de alquileres de locales destinados a comercio en distintos sectores

La falta de dinero que impactó durante los últimos meses en el consumo, cambió en cierta forma el escenario comercial de la ciudad con comerciantes que buscan recuperar costos o bien trasladarse fuera de la zona céntrica por los altos alquileres y demás cargas.

Según destacaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio, no poseen ningún relevamiento de locales que hayan cerrado, si bien se observan locales vacíos, consideran que no ha sido masivo.

Por otra parte, desde el Colegio de Martilleros indicaron que se registra mayor disposición de locales comerciales para alquilar.

Demoras y retracción

Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de Junín fue consultado por Democracia sobre la situación de los locales comerciales para alquilar en la ciudad, no solo sobre calle Sáenz Peña sino en varios sectores comerciales de la ciudad como las arterias Benito de Miguel, Ramón Hernández y Avenida República.

“Hay más disposición de locales en alquiler en el mercado de locaciones comerciales”, aceptó Di Palma. “Todavía en lo que va del año hemos tenido algún tipo de desocupación y siguen estando los locales en el mismo estado en estos últimos dos meses producto de que está demorada la toma de decisión a la hora de querer realizar la apertura de un nuevo emprendimiento comercial o de trasladar uno ya existente para mejorar la ubicación o abrir nuevas sucursales”.

Según el presidente de los martilleros: “Vemos una retracción en la demanda en el último semestre, producto de la recesión que vive la economía en general. Hace 60 días que coincide con la gran devaluación que se viene dando en los últimos 90 días”.

Di Palma aseguró que la situación es la misma en las demás arterias.

“El fenómeno es el mismo, dada la situación general. Se ha producido entrega de locales y desocupaciones que se han puesto en alquiler nuevamente sin posibilidad hasta el momento de ser alquilados, si bien hay negociaciones en trámite”.

Específicamente, sobre la avenida Benito de Miguel destacó que “hoy hay una desocupación de uno o dos locales desocupados por cuadra, pero no obstante eso, también es notable la renegociación de nuevos contratos de alguiler, de gente que permanece en la locación. Un poco por la dificultad de incrementar los alquileres o la poca posibilidad de negociación que existe en los nuevos contratos sobre comercios de distintos rubros”, apuntó.





“No veo que haya sido masivo”

Si bien se encuentran locales vacíos, el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Federico Melo explicó que no cuentan con información concreta de que hayan cerrado.

“Estos días hubo informes sobre locales cerrados en toda la ciudad pero nosotros no tenemos un relevamiento exacto de locales que hayan cerrado, porque muchas veces los comercios son atendidos por sus propios dueños, entonces si se trasladan o cierran y se van a otra zona, si no hay empleados no tenemos información concreta”, aseguró.

“Se observan locales vacíos o que han tomado la decisión de trasladarse o cerrar pero no veo que haya sido algo masivo, tal vez algo más que de costumbre, obviamente, por los altos costos, más allá de los alquileres, los servicios que han aumentado y hacen que el comerciante no pueda afrontar todos los gastos”.