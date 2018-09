Charla para padres del programa Voy Seguro

Como parte del programa municipal de concientización sobre seguridad vial, se llevó a cabo una charla en el jardín Arco Iris. Es la primera charla destinada a los padres de los alumnos que se da en el marco de dicho programa.

Mario Olmedo, Subsecretario de Control Ciudadano del municipio, dijo que “en continuidad con el trabajo que venimos haciendo en diferentes establecimientos educativos, hoy estamos presentes en este jardín en lo que constituye un hecho especial porque, a diferencia de otras charlas, los destinatarios de la de hoy son los padres de los chicos que vienen a este jardín”.

“El objetivo que buscamos con este tipo de charlas es el de concientizar a todos los vecinos, mamás y papás, sobre el gran problema que nos aqueja tanto a nivel local como nacional como son los accidentes de tránsito y las consecuencias posteriores que en muchos casos terminan siendo fatales”, aseguró el funcionario municipal.

También agregó que “en Junín, tenemos muchos accidentes en los que, lamentablemente, se pierden vidas y muchos quedan con secuelas irreparables. Por eso, a partir del pedido que nos hizo el intendente Pablo Petrecca de llevar este programa a cada establecimiento educativo, ya 7500 chicos recibieron la instrucción necesaria, sumado a las distintas actividades que hacemos como el control diario en la vía pública en diferentes puntos de la ciudad”.

Por su parte, Sofía Gnazzo, directora del Jardín Arco Iris, contó que la decisión de convocar a los padres para participar de esta charla es porque "desde el jardín, como institución educativa nos propusimos traer este programa y también trabajar no solo con los niños sino también con los padres. Este año tiene una fuerte impronta la participación de la familia en las actividades de la institución, porque consideramos que constituye un núcleo central para modificar las costumbres y los hábitos”.

Asimismo, la directora puso el énfasis en la necesidad del involucramiento de toda la sociedad en esta problemática: “Tenemos que entender como sociedad que todos somos partícipes y es necesario trabajar entre todos para una solución”.

Para finalizar, Mario Olmedo coincidió con las palabras de la directora de la institución y afirmó que "es fundamental el compromiso de todos. Yo siempre digo que el tránsito no lo hace Olmedo, no lo hace la agencia de seguridad vial, no lo hacemos con charlas por separado, sino que es necesario que cada uno haga su parte: peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas. Todos somos responsables de lo que ocurre en la vía pública, por lo tanto, si respetásemos las señales de tránsito y redujésemos la velocidad en cada esquina, aunque se pierdan diez segundos, la cantidad de accidentes bajaría notablemente”.