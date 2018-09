La venta de motos 0Km se redujo casi a la mitad en agosto en nuestra ciudad

Acostumbrados a registrar siempre estadísticas en alza, esta vez la tendencia se revirtió para las concesionarias de motos de nuestra ciudad. En efecto, según datos de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), obtenidos por Democracia, en agosto último las ventas de motos disminuyeron un 42,4 por ciento en relación al mismo mes del año pasado.

Concretamente, mientras que en agosto de este año se comercializaron en las concesionarias locales 191 unidades cero kilómetro, en el mismo período del año pasado la cifra considerablemente más elevada: 332 rodados.

El dato llama la atención no solo porque las ventas históricamente venían en franco crecimiento, sino también porque estos vehículos ágiles y económicos se han convertido desde hace varios años en una opción “gasolera”, en una ciudad que, justamente, aún no cuenta con transporte público de colectivos. Sin embargo, desde las concesionarias locales admitieron que son “meses difíciles” y que “se está lejos de los récord de ventas de otros años”.

El gerente de Naldo Moto Bike afirmó ayer a este diario que en agosto vendieron unas 25 motos cero kilómetro y más de cien bicicletas. “Más allá de la situación, las ventas no anduvieron mal, y el fenómeno de las bicicletas va en aumento, porque para mucha gente son una opción económica, aunque la moto también es muy rendidora”, señaló.

Y agregó que hay importantes descuentos para el pago en efectivo. “Hoy las motos más económicas, con mayor salida, son las de 110 cc de cilindrada, como las Zanella o Motomel, que arrancan en 22 ó 23 mil pesos, para el pago en contado efectivo. Después tenemos la financiación, con cuotas fijas, que no están atadas a la suba del dólar, y son muy accesibles, ya que arrancan desde los 1200 pesos por mes”, destacó.





Con respecto a la fuerte devaluación y el impacto en los precios, dijo que si bien están haciendo un esfuerzo por mantener los precios, ya hubo algunas remarcaciones.

Asimismo, como publicó este diario, en julio de este año se patentaron en Junín 180 motos y ciclomotores, mientras que en el mismo mes de 2017 la cifra ascendía a 245 (-5,7%). En el global del semestre se inscribieron en nuestra ciudad 1992 rodados cero kilómetro, mientras que en el mismo período del año pasado fueron 2113 unidades a estrenar (-26,5%).

Tendencia nacional

El patentamiento de motovehículos registró en agosto una caída del 34% con relación a igual mes del año pasado, según informó la cámara empresaria del sector.

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos informó que en agosto se patentaron 39.589 unidades. Según el relevamiento realizado por la CAFAM, entre enero y agosto se llegó a los 448.139 patentamientos, con un aumento del 1% en comparación con el mismo período de 2017.

El 90% de las motos patentadas en agosto (35.656) son de origen nacional, indicó.

Durante este período, las motos más vendidas fueron de baja cilindrada, con 15.299 unidades patentadas, los motovehículos de 110 centímetros cúbicos ocupan el primer puesto, seguidos por las motos de 150 centímetros cúbicos con 8.287.

"Durante este mes logramos avanzar en las negociaciones con bancos y tarjetas de crédito para lanzar nuevos planes en cuotas que permitan apuntalar las ventas", afirmó el presidente de la CAFAM, Lino Stefanuto.

Agregó: "Asimismo, seguimos trabajando con el Gobierno Nacional con el objetivo de impulsar medidas que establezcan beneficios fiscales y contemplen estímulos a la integración local de piezas y motopartes".

Protagonistas de la mayoría de los choques

En una ciudad con unas 50 mil motos en las calles y los sabidos problemas que existen en materia de inseguridad vial (las motos intervienen en más del 80 por ciento de los accidentes y solo en lo que va del año se registraron cinco víctimas fatales por siniestros en el casco urbano -cuatro iban en moto), la merma en la venta de motos arroja sensaciones encontradas: por un lado es un síntoma del decaimiento económico de la población y, en especial, de la franja más vulnerable, que no tiene otro medio de transporte, pero por otro alivia a las autoridades de tránsito, que vienen advirtiendo que la cantidad de motos es sumamente excesiva para una ciudad como Junín, donde ya hay prácticamente una moto cada dos habitantes y no es infrecuente que una misma casa haya dos, tres y hasta cuatro motos.